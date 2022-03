Halbfinalduelle um Serienführung und Matchpucks

Bozen – Sowohl dem EHC Lustenau als auch den Rittner Buam gelang am Dienstag der Ausgleich in der „best-of-five“-Semifinalserie der Alps Hockey. Am Donnerstag geht es nun für alle vier Teams um die Serienführung und die ersten Matchpucks für den Einzug in das Finale der Alps Hockey League.

Alps Hockey League | 31.03.2022 | Semifinale 3

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam 19.00 Uhr

Referees: HLAVATY, MOSCHEN, De Zordo, Weiss

Nach der knappen Auftaktniederlage Rittner Buam haben nach der knappen Auftaktniederlage vor heimischem Publikum gegen HDD SIJ Acroni Jesenice am Dienstag zurückgeschlagen. MacGregor Sharp schlug bei seiner Rückkehr prompt ein und brachte die Buam erstmals in dieser Serie in Führung. Den Unterschied machte dann aber ein starkes Mitteldrittel der Südtiroler. Aktuell läuft die Serie zwischen den beiden Teams, wie jene in 2016/17 als sich Ritten und Jesenice das letzte Mal im Semifinale gegenüberstanden. Auch damals mussten sich die Buam in Spiel eins geschlagen geben und glichen dann im zweiten Spiel aus. Die Wiederholung des damaligen Ausgangs der Serie wollen die Slowenen aber tunlichst vermeiden, mussten sie sich doch mit 1:3 geschlagen geben. Der Sprung ins Finale gelang Jesenice bisher noch nie, obwohl sie bislang in jeder Saison im Halbfinale standen.

Migross Supermercati Asiago Hockey – EHC Lustenau 20.30 Uhr

Referees: BAJT, LAZZERI, Arlic, Eisl >>PPV-Stream<<

Nachdem sich der EHC Lustenau für das erste Semifinalspiel gegen Migross Supermercati Asiago Hockey für „unfit to play“ erklärten, glichen die stark dezimierten „Sticker“ die Serie am Dienstag aus. Vor allem auch weil EHC-Schlussmann Erik Hanses in diesem Spiel 46 Saves verbuchte. Für Asiago war dies die erste Playoff-Niederlage in dieser Saison. Auch in der Master Round bekamen die Gelb-Roten ihre einzige Niederlage in regulärer Spielzeit von den Vorarlbergern zugefügt. Der EHC steht zum dritten Mal in Serie in einem Semifinale, der Sprung ins Endspiel gelang ihnen allerdings noch nie. Auch heuer haben sie gegen den Sieger der Master Round die Außenseiterolle. In dieser Rolle scheint sich Lustenau aber wohl zu fühlen, wie sie am Dienstag bewiesen.