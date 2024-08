Hammarberg/Berger mit Hamburg-Sieg gegen Olympia-5.

Timo Hammarberg/v. und Tim Berger spielen in Hamburg groß auf/Archiv

Von: apa

Die aufstrebenden Timo Hammarberg/Tim Berger zeigen beim Hamburger Elite-16-Turnier der Beach-Volleyballer auf. Am Mittwoch hatten die jungen Österreicher mit Siegen gegen die Franzosen Arthur Canet/Teo Rotar und die Engländer Javier und Joaquin Bello die Qualifikation geschafft, in den Hauptbewerb starteten die beiden am Donnerstag mit einem 2:0 (17,18) gegen die Olympia-Fünften Evandro/Arthur. Julian Hörl/Alexander Horst waren bei Olympia den Brasilianern 0:2 unterlegen.

Damit stehen die Chancen des ÖVV-Duos auf Erreichen der Zwischenrunde gut. Dafür müssen der U21-Vize-Weltmeister nach den Freitag-Partien gegen die Italiener Samuele Cottafava/Paolo Nicolai und gegen die Norweger Hendrik Mol/Mathias Berntsen in Gruppe C Zweiter oder Dritter sein. Im Fall des Gruppensiegs ging es direkt ins Viertelfinale.

Während andere ÖVV-Paare die Qualifikation nicht erfolgreich beendet haben, sind Dorina und Ronja Klinger aufgrund ihres Rankings erstmals für einen Hauptbewerb eines Elite-16-Events qualifiziert. Für den (heutigen) Donnerstag sind die Partien der Schwestern gegen Maria Gonzalez/Allanis Navas aus Puerto Rico und gegen die Finninnen Niina Ahtiainen/Taru Lahti angesetzt. Die schwierigsten Gegnerinnen warten am Freitag mit den deutschen Europameisterinnen Svenja Müller/Cinja Tillmann.