Handball Summercamp mit Profis

Bozen – Das von der Handball Academy Südtirol organisierte Camp mit Beteiligung der Flensburg Akademie, einer der renommiertesten europäischen Handballschulen, ist zu einer festen Größe in Südtirol geworden.

Seit Beginn der Zusammenarbeit der Südtiroler Handball Academy mit der Akademie des deutschen Bundesliga- und Champions-League-Meisters der SG Flensburg-Handewitt, haben die jungen Südtiroler Talente jedes Jahr die Möglichkeit, mit den Trainern der berühmten deutschen Akademie zu trainieren.

Das heurige Summer Camp U17, das vom 14. bis 18. Juli in der Sporthalle in Brixen ausgetragen wurde, fand heute seinen Abschluss. Das Camp wurde von 31 Südtiroler Talenten – 18 Mädchen und 13 Jungen der Kategorie U17 – aus ganz Südtirol besucht und kam sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Eltern gut an.

Das Trainerteam bestand aus den beiden Flensburger Profis Michael Jacobsen und Simon Hennig, unterstützt von den Trainern der Handball Academy Südtirol Andrea Menini, Manuel Dejakum und Michael Gufler. Die Trainer coachten die Jugendlichen während des gesamten Camps mit äußerster Gewissenhaftigkeit. Die Tage waren dem Sport und dem Spaß gewidmet, mit Handballtraining zur Verbesserung der individuellen Technik in den zwei täglichen Trainingseinheiten, sowie Zeit für Spiel und Spaß im Schwimmbad und auf dem Sportareal des Klosters Neustift. In diesem Jahr konnte die Handball Academy Südtirol, nämlich, zum ersten Mal auch Unterkunft und Verpflegung im Internat anbieten.

Auch die Jugendtrainer der verschiedenen Südtiroler Vereine konnten den Trainingseinheiten beiwohnen und am Ende jeder Einheit standen die Coaches der Flensburg Akademie für eine Diskussion und einen Gedankenaustausch zur Verfügung.

Am Ende des Camps bedankten sich zahlreiche Eltern und Vereinsvertreter bei den Trainern der Flensburg Akademie für ihre wertvolle Arbeit, welche den einzelnen Spielerinnen und natürlich auch den einzelnen Jugend-Handballvereinen in Südtirol zugute kommt.

Das nächste von der Handball Academy Südtirol organisierte Event wird Ende August in Algund stattfinden. Diesmal ist das Summer Camp den U15-Mädchen und -Jungen vorbehalten. Das Camp wird dabei von den Trainern des renommierten Leistungszentrums handballcamp.de aus Kiel geleitet.