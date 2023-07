Handballfest beim internationalen Sommerturnier des SSV Taufers

Sand in Taufers – In Sand in Taufers gab es am Wochenende ein Handballfest, und zwar beim internationalen Sommerturnier des SSV Taufers. Der Gastgeber aus Sand organisierte am Wochenende das bereits 36.Turnier „HB-Cup Südtirol“ auf dem Sportplatz von Mühlen. Das Wetter hielt – bis auf Freitagabend – und ermöglichte einen reibungslosen Ablauf auf dem Kunstrasenplatz. Insgesamt 124 Teams kämpften in acht Altersklassen um den begehrten Pokal, über 1.000 Aktive waren an den beiden Tagen im Einsatz.

Zahlreiche Helfer versorgten die Spieler, Trainer, Betreuer und Zuschauer nahezu rund um die Uhr, ein großer Dank an alle Ehrenamtlichen, ohne die so ein Turnier nicht möglich wäre.

Zum Sportlichen – nach 320 Partien konnte am frühen Sonntagnachmittag die Siegerehrung bei bestem Turnierwetter stattfinden. Die Teams aus den Nationen Italien, Österreich, Schweiz, Deutschland, Kroatien und Malta kämpften auf fünf Feldern um die Titel in den Altersklassen U18m, U16m, U14m, U13m, U18w, U16w, U14w und U13w.

Die Sieger im Überblick:

U18m – SG Kempten-Kottern (DE)

U16m – SG Kempten-Kottern (DE)

U14m – RK Jamnica/RK Pavleki (HR)

U13m – VfL Günzburg (DE)

U18w – SSV Bozen (IT)

U16w – LC Brühl / St. Gallen (CH)

U14w – SSV Taufers (IT)

U13 w – ZRK SLoga (HR)

Besonders erfreulich aus Gastgeber-Sicht war das Abschneiden der U14w, die mit dem Turniersieg auf sich aufmerksam machten. Auch die U18w aus Bozen konnte den Titel in Südtirol halten, mit einem 7:4 gegen Lauffen und einem 5:5 gegen Bjelovar gewannen die Hauptstädter die äußerst spannende Finalgruppe in dieser Altersklasse.

“Der SSV Taufers bedankt sich bei allen teilnehmenden Teams für ein unvergessliches Turnierwochenende und freut sich bereits jetzt auf die 37. Ausgabe des „HB-Cup Südtirol“ im Jahr 2024 mit hoffentlich genauso fairen, tollen und spaßigen Momenten wie in diesem Jahr”, heißt es in einer Aussendung.