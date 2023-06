HCB: Auch der Kapiän wieder an Bord

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, auch den Vertrag mit Daniel Frank um ein weiteres Jahr für die Saison 2023/24 verlängert zu haben.

Elf gemeinsame Jahre: „Frankie” hat sich im Laufe der Zeit zu einer echten Säule in der weißroten Kabine entwickelt, nicht umsonst wurde er im letzten Jahr zum Kapitän beordert. Seine Karriere ist von einem unbändigen Willen gekennzeichnet und begann im Jahr 2013. Nach einer Spielzeit bei Meran in der Serie A2 kontaktierte der damals 19-jährige Frank Sportdirektor Dieter Knoll: sein einziger Wunsch war, für Bozen zu spielen. Seine erste Saison war ein reines Lehrjahr mit nur wenig Eiszeit, aber im Verlauf der Jahre arbeitete sich der Stürmer, Jahrgang 1994, immer weiter nach oben, übernahm mehr Verantwortung, lernte von den Senatoren, wurde zu einem der Publikumslieblinge und avancierte selbst zum Bindeglied in der Kabine.

Aber sprechen wir von heute: mit 548 Spielen auf dem Buckel ist Daniel Frank der Crack mit den meisten Einsätzen der noch aktiven Spieler und nimmt nun seine elfte Saison im Bozner Trikot in Angriff, die zweite mit dem „C“ auf dem Leibchen. Die Saison 2022/23 war für ihn die zweitbeste seiner Karriere in Punkten ausgedrückt, 23 (8 Tore und 15 Assist).

Und jetzt ist Frank, nachdem er im letzten Jahr so nahe an seinem dritten EBEL/ICEHL Triumph dran war (es wäre der erste als Kapitän gewesen) noch entschlossener. „Die erste Saison als Kapitän war schon etwas Besonderes”, erklärt er, „und ich glaube, dass ich alles im Bereich des Möglichen gegeben habe, für das Team, für das Trikot und für den Verein: es war fast das perfekte Jahr, nur die Krönung hat gefehlt. Wer mich kennt weiß, dass für mich nur der Sieg zählt: ich hatte öfters die Gelegenheit, mich mit einigen Fans zu unterhalten und habe ihnen versprochen, dass ich, wenn ich einmal Kapitän sein werde, den Pokal mindestens einmal nach Hause bringen werde. Dies wird mein Ansporn für die kommende Saison sein: wir sind eine tolle Gruppe, viele wollen in Bozen bleiben und das Verlangen nach Revanche ist groß. Spiel 7 vor eigenem Publikum zu verlieren ist etwas, was ich nie vergessen werde und auch dies soll uns anspornen, in der neuen Saison das zu holen, was wir wollen. Die Jungs wissen, was sie auf dem Eis leisten müssen, das will ich als Kapitän und dies haben auch alle in der vergangenen Saison umgesetzt. Wir wissen, dass die Fans stolz auf uns waren und dies haben sie uns auch nach dem letzten Abpfiff trotz der Niederlage bewiesen: wir werden hart arbeiten und alles dransetzten, dass sie weiter stolz auf uns sein können“.

