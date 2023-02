HCB wagt Endspurt um den Platz an der Sonne – Wölfe fahren nach Graz

Bozen – Die Regular Season der win2day ICE Hockey League neigt sich dem Ende zu. In den kommenden zwei Wochen wird über die noch vakanten Plätze für Playoffs und Pre-Playoffs entschieden. Schon am Dienstag steigen wohl vorentscheidendende Duelle – etwa um Rang zehn zwischen den Moser Medical Graz99ers und dem HC Pustertal Wölfe. Aber auch der Vierkampf um die Top Sechs und das Rennen um die vorläufige Qualifikation für die kommende CHL-Saison spitzt sich zu.

Win2day ICE Hockey League | 14.02.2023 | Schedule:

Di, 14.02.2023, 19.15 Uhr: Moser Medical Graz99ers – HC Pustertal Wölfe

Ein wohl vorentscheidendes Duell um einen Platz in den Pre-Playoffs der win2day ICE Hockey League steigt am Dienstag in der Steiermark. Die Moser Medical Graz99ers (#10) empfangen den HC Pustertal Wölfe (#11). Die beiden Tabellennachbarn absolvierten bislang je 43 Spiele und sind nur durch drei Punkte getrennt. Graz ist Zehnter mit 48 Zähler, Pustertal Elfter mit 45 Zähler. Vor allem für die Südtiroler, die heuer bislang alle drei Saisonspiele gegen Graz gewonnen haben, ist dieses Spiel von großer Bedeutung. Bei einer Niederlage müssten der letztjährige Viertelfinalist aus den ausstehenden vier Spielen zwei Siege mehr holen als Graz. Die Steirer, die bis auf Andrew Yogan den gesamten Kader zur Verfügung haben und auch auf Patrik Kitting von Kooperationsklub EK Die Zeller Eisbären zurückgreifen kann, haben daheim in ihren letzten fünf Spielen immer gepunktet, während die „Wölfe“ nur zwei ihrer letzten neuen Auswärtsspiele siegreich beendet haben. Pustertal haderte die letzten beiden Spiele mit der offensiven Durchschlagskraft, scorte nur einen Treffer.

Di, 14.02.2023, 19.15 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV – Hydro Fehérvár AV19

Während der EC iDM Wärmepumpen VSV am letzten Spieltag vor der Nationalteampause als viertes Team die Teilnahme an den Playoffs 2023 fixierte, braucht Hydro Fehérvár AV19 ein fulminanten Finish im Grunddurchgang, um die Pre-Playoffs zu vermeiden. Der amtierende Vizemeister rangiert aktuell an achter Stelle, hat bei einem Spiel weniger (42) auf seine direkten Konkurrenten um die Top-6 Klagenfurt (69), Linz (69) und Wien (67) neun bzw. sieben Punkte Rückstand. Ein Sieg über die „Adler“ würde die Ungarn wieder in Schlagdistanz zu ihren Konkurrenten bringen. Dazu muss aber Villachs Winning-Streak durchbrochen werden: Seit vier Spielen ist der VSV nun ohne Niederlage. Daheim haben die Kärntner im Jahr 2023 noch keine Partie verloren gewannen alle sechs Heimspiele. Dafür hat die Mannschaft aus Szekesfehervar seine letzten drei Spiele in Villach gewonnen. Beim letzten Aufeinandertreffen drehten Janos Hari & Co einen 1:3-Rückstand im Schlussdrittel. Für Villach wird Layne Viveiros sein Debüt geben, Simon Despres pausiert.

Di, 14.02.2023, 19.15 Uhr: spusu Vienna Capitals – Steinbach Black Wings Linz

Um die Top-6 geht es auch im Duell zwischen den spusu Vienna Capital und den Steinbach Black Wings Linz. Die Wiener liegen aktuell auf Rang sieben, haben zwei Punkte Rückstand auf die sechstplatzierten Oberösterreicher. Beide Teams haben noch fünf Spiele auszutragen – und ein straffes Restprogramm: Während Wien noch gegen die besten drei Teams des Grunddurchgangs ran muss, warten auf Linz weitere direkte Duelle um die Top-6 gegen Klagenfurt und zweimal Fehérvár. Vor der Pause haderten beide Mannschaften mit ihrer Form: Die „Caps“ gewannen zwei ihrer letzten fünf Spiele, die „Black Wings“ nur eines. Wien setzte sich bislang in zwei der drei Saisonduelle durch, traf in jedem Duell zumindest einmal bei numerischer Überlegenheit. Den Linzern, die in der STEFFL Arena nur eines der letzten sieben Gastspiele gewinnen konnten, steht bis auf Gerd Kragl und der erkrankte Dennis Sticha der gesamte Kader zur Verfügung. Wien muss in diesem Duell Sascha Bauer, Yannic Pilloni, Dominic Hackl, Christof Kromp und Alexander Maxa vorgeben.

Di, 14.02.2023, 19.30 Uhr: BEMER Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

Auch vor dem vierten und letzten West-Derby der Saison sind die Kräfteverhältnisse klar verteilt: Der HC TIWAG Innsbruck – Die Haie reist als klarer Favorit an und peilt den Season-Sweep über den Liga-Neuling, der jüngst etliche Spieler abgab, an. Die bisherigen Spiele teilweise klar gewonnen. Aber die „Pioneers“ haben in ihren letzten Heimspielen Moral gezeigt und in vier der letzten fünf Spiele auf eigenem Eis gepunktet. Innsbruck, das weiterhin um die Top-2 und damit Heimvorteil bis in ein mögliches Semifinale kämpft, hat vor der IIHF-Break zwei Siege gelandet und will die finale Phase des Grunddurchgangs mit Schwung eröffnen. Dafür steht Head Coach Mitch O’Keefe der gesamte Kader zur Verfügung – auch Adam Helewka, mit 25 Treffern gleichauf mit Max Zimmer (VIC) der beste Torschütze der Liga, ist nach fast einmonatiger Verletzungspause wieder einsatzfährig.

Di, 14.02.2023, 19.45 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey – EC Red Bull Salzburg

Migross Supermercati Asiago Hockey hat aktuell im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs einen Vorteil von drei (auf das zehntplatzierte Graz) bzw. sechs Punkte (auf Pustertal) – und noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Im anstehenden Duell mit den EC Red Bull Salzburg hängen die Trauben für den Liga-Newcomer hoch, in den bisherigen drei Spielen war er stets unterlegen. Aber daheim haben sich die Italiener zuletzt sehr stark präsentiert, die letzten fünf Heimspiele wurden gewonnen, die letzten drei souverän. Sein Debüt für die Stellati wird Samson Mahbod geben, der den verletzten Nick Saracino ersetzt. Salzburg will mit einem Sieg seine Tabellenführung verteidigen, duelliert sich an der Spitze mit Bozen und Innsbruck um die Top-Position, die Heimrecht bis in eine mögliche Finalserie und auch die Teilnahme an der kommenden CHL-Saison garantiert. Die „Red Bulls” planen mit dem Comeback von Dominique Heinrich, Peter Hochkofler, Chay Genoway und Philipp Wimmer, dafür fehlen Bourke, Meyer, Loney, Robertson und MacWilliam.

Di, 14.02.2023, 19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – HK SZ Olimpija

Der HCB Südtirol Alperia ist in seinem ersten Spiel nach der Nationalteampause klarer Favorit, empfängt den HK SZ Olimpija, der jüngst auch Rok Kapel für die entscheidende Meisterschaftsphase ziehen hat lassen. Die „Füchse“ wollen daheim umgehend wieder auf die Siegerstraße zurückkehren: Nach neun Siegen am Stück setzte es am 3. Februar wieder eine Heimniederlage (2:5 vs. VSV). Das erste Heimspiel heuer gegen Ljubljana wurde von den Südtirolern, die mit einem Sieg einen weiteren Schritt Richtung Top-2 setzten können, klar gewonnen (4:1). Beide Duelle in Slowenien – allerdings bei deutlich andere Besetzung der „Drachen“ – gingen an Ljubljana. Bozen steht der komplette Kader zur Verfügung.