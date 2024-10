Head-Rennchef Salzgeber hofft auf Vonn-Comeback

Von: apa

Rainer Salzgeber, der Rennchef des Vorarlberger Skiherstellers Head, sieht ein Comeback von Lindsey Vonn im Bereich des Möglichen. Die Skifirma habe der US-Amerikanerin einen Servicemann zur Seite gestellt, mit dem sie an der Materialabstimmung feilen könne, sagte der Ex-Rennläufer bei einem Medienevent am Donnerstag in Sölden. Er hoffe auf Vonn, sagte Salzgeber, “weil sonst reden sowieso alle nur über Holland, das ist im Skisport schon ein wenig schräg”.

Salzgeber spielte damit wohl auf die Rückkehr von Marcel Hirscher in den Weltcup dank Wildcard an. Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger startet künftig für das Heimatland seiner Mutter, die Niederlande. Ob er schon am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/live ORF 1) in Sölden dabei sein wird, soll sich am Freitag klären.

Kein Problem mit dem Trubel um Hirscher hat mit Vincent Kriechmayr einer seiner Ex-Kollegen. “Marcel ist der erfolgreichste alpine Sportler, den es in der Geschichte gibt. Er hat unglaublich viel Erfolge für Österreich geholt. Ich bin happy, dass er wieder zurück ist”, meinte der Speed-Spezialist und stellte sein Licht unter den Scheffel: “Der Marcel ist ein Big Player, und gegenüber dem Marcel bin ich ein kleiner Fisch.”

Kriechmayr betonte, er sehe die neu geschaffene Möglichkeit der Wildcard für verdiente Ex-Athletinnen und -Athleten positiv. “Ich höre sehr viel Kritik gegenüber der Wildcard, ich bin absolut anderer Meinung”, erklärte der Oberösterreicher. Er gebe zwar zu, dass die Athleten nicht gefragt worden seien, sondern “unsere Athletenvertreter sind gefragt worden, die Information ist nicht an uns weitergegeben worden”. Der Grundgedanke aber, “dass Athleten wie Hirscher oder möglicherweise Vonn mit einer Startnummer nach der 30 starten, ist ein völlig richtiger Schritt”.

Die 40-jährige Vonn gab in einem aktuellen Beitrag auf der Plattform X vom Donnerstag selbst keinen Hinweis auf ein bevorstehendes Comeback. “Ich kann es kaum erwarten, Mikaela Shiffrin und das US-Skiteam dieses Wochenende zu sehen. Ich wünschte, ich könnte persönlich dabei sein. Ich hoffe auch, Marcel Hirscher zu sehen”, schrieb sie.