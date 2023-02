Heimschlappe für die Foxes

Bozen – Der EC iDM Wärmepumpen VSV hat der Serie des HCB Südtirol Alperia von sieben Siegen in Folge im heutigen Match in der Sparkasse Arena ein jähes Ende bereitet. Nach einem Startdrittel auf Augenhöhe, wo die Weißroten durch einen Treffer von Thomas in Führung gingen und weitere gute Chancen liegen ließen, drehten die Gäste in Drittel zwei und drei auf und entführten die drei Punkte aus Bozen. Matchwinner für Villach waren ein starker Lamoureaux und Dreifachtorschütze Luciani. Durch den Sieg gegen Pustertal hat Salzburg Bozen in der Tabelle überholt, führt mit einem Punkt Vorsprung und einem Spiel weniger.

Das Match. Foxes in derselben Mannschaftsaufstellung wie in den letzten beiden Spielen, d.h. ohne Amorosa, Glück und Kasslatter (alle Turnover), einziger Wechsel im Tor mit Sam Harvey als Starting Goalie.

Die ersten Minuten der Begegnung waren durch gegenseitiges Abtasten geprägt, bis Bozen nach sieben Minuten im Powerplay in Führung ging: es war kein klassisches Überzahl-Tor, denn Thomas überraschte Lamoureaux mit einem Wraparound. Nach zwölf Minuten hatten die Weißroten für gut eine Minute doppelte Überzahl, wobei die Kärntner durch einen Konter von Richter eher einem Treffer nahe waren, ansonsten versuchten es die Gäste vorwiegend mit Distanzschüssen, die aber für Harvey kein Problem darstellten. Eine gute Möglichkeit erspielte sich Mitch Hults mit einem unwiderstehlichen Sololauf, der beim gegnerischen Goalie seine Endstation fand, während Villach kurz vor Drittelende zwei Mal durch Hughes am Ausgleichstreffer scheiterte.

Fulminanter Start von Villach im mittleren Drittel und Doppelpack innerhalb von knapp zwei Minuten: zuerst lenkte Luciani im Powerplay einen Blueliner von Lindner in die Maschen, dann übernahm Luciani im Bullykreis einen Querpass von Desjardins Volley und Harvey musste zum zweiten Mal hinter sich greifen. Die Foxes waren durch diesen Doppelschlag etwas ratlos und riskierten durch Luciani das dritte Gegentor. Bozen konterte mit einem herrlichen Querpass von Thomas auf Frattin, der die Scheibe vertändelte, dann brachte Valentine einen Schlenzer Richtung Tor, den Gazley im hohen Slot unhaltbar abfälschte. Das nächste Powerplay zugunsten der Kärntner neutralisierten die Foxes mit einem starken Penalty Killing, nach Ablauf desselben legte Tomazevic von hinter dem Tor für Grafenthin, der die Gäste abermals in Führung brachte. Bozen drückte nun aufs Gaspedal, Thomas, Halmo und McClure hatten gute Einschussmöglichkeiten, vor allem bei einem Powerplay kurz vor Drittelende.

Druckvoller Beginn der Hausherren zu Beginn des Schlussdrittels mit Chancen für Thomas, Gazley und Frigo. Das Match wurde nun etwas härter und es wurden immer wieder kleinere Freundlichkeiten ausgetauscht. Nach einem weiteren guten Penalty Killing der Foxes erwischte Kulda nach Ablauf desselben Harvey mit einem Blueliner. Auch bei der nächsten Überzahl brachten die Hausherren keine brauchbare Aktion zustande, dann führte ein schlechter Wechsel der Weißroten zum fünften Treffer für Villach, zum dritten Mal zeichnete Luciani verantwortlich. Das Match war somit zehn Minuten vor Spielende vorzeitig entschieden, die restliche Zeit war nur mehr eine reine Pflichtaufgabe für beide Teams.

Nun folgt die internationale Pause mit dem 4 Nationen Turnier in der Sparkasse Arena, für Frank & Co. geht es wieder am 14. Februar mit dem Heimspiel gegen Olimpija in der ICE weiter.

HCB Südtirol Alperia – EC IDM Wärmepumpen VSV 2:5 (1:0 – 1:3 – 0:2)

Die Tore: 07:11 PP1 Christian Thomas (1:0) – 21:11 PP1 Anthony Luciani (1:1) – 23:31 Anthony Luciani (1:2) – 28:59 Dustin Gazley (2:2) – 34:34 Dominik Grafenthin (2:3) – 47:04 Arturs Kulda (2:4) – 51:07 Anthony Luciani (2:5)

Schiedsrichter: Huber/Trilar – Basso/Miklic

PIM: 6:10

Torschüsse: 40:25

Zuschauer: 3420