Hinspiel bei Pro Vercelli geglückt

Bozen/Vercelli – Die Weißroten von Mister Ljubisic siegen gegen die Bianche Casacche Piemontesi im Hinspiel der zweiten Endrunde im Stadio Silvio Piola und verschaffen sich eine gute Ausgangsposition.

Der FC Südtirol schlägt Pro Vercelli im Hinspiel der zweiten Play-Off-Runde von Kreis A der nationalen “Primavera 3-Trofeo Dante Berretti”-Meisterschaft mit 3:2 (1:0). Nachdem man in Runde 1 Piacenza – den Fünften zum Ende der Regular Season – durch ein 0:0 (auswärts) und ein 3:1 (zuhause) ausschalten konnte, gastieren die Weißroten im Rahmen des ersten Akts bei den “Bianche Casacche Piemontesi”, welche ihrerseits zuvor Modena besiegen konnten, auf dem Kunstrasenplatz des Stadio Silvio Piola von Vercelli und setzen sich nach hart umkämpfter Partie durch, die sich voller Tore und Emotionen erwies: die Gastgeber kommen in der Schlussphase nochmals ran und halten ihre Chancen auf das Weiterkommen durch Coppola (68.) und Messina (nach dem Platzverweis von Morra in Unterzahl, 85.) am Leben, nachdem Mayr (21.), Buccella (52.) und Buzi (65.) zwischenzeitlich auf 3:0 für den FCS stellten. Das entscheidende Rückspiel steigt am kommenden Samstag, den 6. Mai, auf dem Kunstrasen des heimischen FCS Center.

Im Play-Off-Halbfinale, wenn man so möchte, gilt ebenso das Format des Hin- und Rückspiels: sollte nach 180 Minuten nach Resultaten Gleichstand herrschen, kommt die Tordifferenz zum Tragen. Sollte auch diese keinen Sieger hervorbringen, so zieht jene Mannschaft ins doppelte Endspiel gegen den Kreissieger Renate ein, welche zum Ende der Regular Season die bessere Platzierung aufwies – in jenem Falle wäre dies der FC Südtirol.

PRO VERCELLI – FC SÜDTIROL 2:3 (0:1)

PRO VERCELLI: Cavalleri, Peritore, Morra, Lovati, Macanthony (75. Rossi), Martiner, Bazzan (54. Coppola), Rutigliano (81. Gallina), Romano, Messina, Bresciani, Pallaro

Auf der Ersatzbank: Vergna, Ferreri, Mugheddu, Ingardia, Santi, Nacci

Trainer: Stefano Melchiori

FC SÜDTIROL: Harrasser, Balde, Testa (62. Tschigg), Kofler, Uez, Rottensteiner, Loncini, Buccella, Buzi (84. Slemmer), Lechl, Mayr (75. Konci)

Auf der Ersatzbank: Dregan, Arman, Cangert, Rabanser, Xhafa, Rabensteiner, Sula

Trainer: Zoran Ljubisic

SCHIEDSRICHTER: Francesco D’Eusanio (Faenza) | Cataneo (Foggia) & Abbinante (Bari)

TORE: 0:1 Mayr (21.), 0:2 Buccella (52.), 0:3 Buzi (65.), 1:3 Coppola (68.), 2:3 Messina (85.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Peritore (PV | 20.), Rottensteiner (FCS | 22.), Arman (FCS | 52.); Gelb-rote Karte – Morra (PV | 41. & 78.)