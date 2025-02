Hochkarätige Paarungen auch in WM-Teamkombi der Männer

Von: apa

Hochkarätige Paarungen hat auch die Teamkombi der Männer am Mittwoch bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm zu bieten. Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen bildet ein Duo mit Technik-Spezialist Loic Meillard, Alexis Monney mit Tanguy Nef. Für Norwegen gehen Atle Lie McGrath/Fredrik Möller sowie Adrian Smiseth Sejersted/Timon Haugan ins Rennen, Italien setzt u.a. auf Dominik Paris/Alex Vinatzer, Frankreich auf Nils Allegre/Clement Noel.

Die Team-Kombi aus einer Abfahrt und einem Slalom-Lauf wird in Saalbach-Hinterglemm erstmals bei Weltmeisterschaften ausgetragen. Österreich hatte bereits am Montag nominiert, fahren werden Vincent Kriechmayr/Manuel Feller, Daniel Hemetsberger/Fabio Gstrein, Stefan Babinsky/Marco Schwarz und Stefan Eichberger/Dominik Raschner. Weitere Paarungen anderer Nationen lauten Mattia Casse/Stefano Gross (ITA), Simon Jocher/Linus Strasser (GER), Felix Monsen/Kristoffer Jakobsen (SWE) und Ryan Cochran-Siegle/Benjamin Ritchie (USA).

Der Schweizer Topstar Marco Odermatt bestreitet das Event nicht. Der Super-G-Weltmeister entschied sich bereits am Montag dagegen, er werde sich stattdessen auf das Riesentorlauf-Training konzentrieren. Am Freitag geht der 27-Jährige dort als Titelverteidiger an den Start.