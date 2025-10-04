Aktuelle Seite: Home > Sport > Höll mit Sieg zum vierten Downhill-Gesamtweltcupsieg
Höll dominiert ihre Sportart weiterhin

Höll mit Sieg zum vierten Downhill-Gesamtweltcupsieg

Samstag, 04. Oktober 2025 | 20:54 Uhr
Höll dominiert ihre Sportart weiterhin
APA/APA/KEYSTONE/Archivbild/MAXIME SCHMID
Von: apa

Valentina Höll hat mit ihrem ersten Saisonsieg im Mountainbike-Weltcup vorzeitig ihren vierten Downhill-Gesamtweltcupsieg fixiert. Die Salzburgerin gewann am Samstag in Lake Placid das neunte von zehn Saisonrennen und fuhr im Weltcup damit erstmals seit 474 Tagen wieder auf das oberste Podest. Vor einem Monat hatte die 23-Jährige in Champery in der Schweiz zum vierten Mal in Serie den WM-Titel im nicht olympischen Downhill-Bewerb gewonnen.

“Es hat viel zu lange gedauert, um wieder zu siegen. Es gab viele Rückschläge und nur wenige Höhen. Es ist wirklich großartig”, sagte Höll überglücklich. In den USA gewann Höll bei drei Fahrminuten fast drei Sekunden vor der Französin Myriam Nicole und Sacha Earnest aus Neuseeland. In den bisherigen Saisonrennen war Höll fünfmal Zweite, zweimal Dritte und einmal Vierte geworden. Für die Saalbacherin ist es der vierte Gesamtsieg im Weltcup nach 2021, 2023 und 2024. Die Saison wird kommendes Wochenende in Mont-Sainte-Anne in Kanada beendet.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

