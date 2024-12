Hörl gewinnt Garmisch-Quali vor Tschofenig und Hayböck

Jan Hörl zeigt sich in Garmisch in Topform

Von: apa

Österreichs Ski-Adler haben auch die Qualifikation für den zweiten Bewerb der Vierschanzentournee dominiert. Jan Hörl war am Silvestertag in Garmisch-Partenkirchen mit einem 137,5-m-Satz bzw. 146,9 Punkten der Beste und verwies seine Teamkollegen Daniel Tschofenig (-0,8 Punkte/136,5 m) und Michael Hayböck (-1,9/138,5 m) auf die Plätze zwei und drei. Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft kam mit 131 m auf Rang elf, ihm fehlten 11,3 Punkte auf die Spitze.

Der Tournee-Führende war damit nur fünftbester Österreicher, Maximilian Ortner belegte Platz zehn. “Es war solide, ich habe es mich noch nicht ganz durchzuziehen getraut”, sagte Kraft danach im ORF über seinen Sprung auf der ungeliebten Schanze von Garmisch, wo der Pongauer noch nie gewonnen hat. “Ich habe im letzten Moment nicht ganz den Mut gehabt, den werde ich aber morgen brauchen.”

Hörl und Tschofenig im Hoch

Anders war die Gefühlswelt beim Quali-Sieger. “Es war ein sehr cooler Sprung. Es erfüllt mich mit Stolz, dass es gerade so gut läuft. Von dem her freue ich mich aufs neue Jahr und hoffe, dass es so weitergeht”, meinte Hörl, der nun nach der Tournee-Führung greifen will. Diese Chance hat auch Tschofenig, dem es in Garmisch gefällt. “Das ist immer ein gutes Pflaster für mich, es ist hier immer cool.” Die erneut starke Mannschaftsleistung hob der Kärntner besonders hervor. “Ich glaube, das zeichnet uns aus, wenn einer auslässt, ist der nächste da”, sagte der 22-Jährige. “Wir haben das Jahr 2024 gut verabschiedet und jetzt dürfen wir nach 2025 schauen.”

Alle sieben Österreicher schafften den Sprung in die K.o.-Duelle am Mittwoch, Markus Müller wurde 26., Stephan Embacher 47. Dort bekommt es Embacher mit Deschwanden zu tun, Müller trifft auf den Norweger Halvor Egner Granerud. Hayböck erhielt mit dem Form suchenden Polen Dawid Kubacki ebenfalls einen namhaften Gegner.

Der deutsche Gesamtweltcup-Führende Pius Paschke (133 m) kam auf Rang neun, bester Nicht-Österreicher war der Schweizer Gregor Deschwanden (137 m) auf Rang vier, 3,1 Punkte hinter Hörl. Das Neujahrsspringen in Garmisch startet am Mittwoch um 14.00 Uhr (live ORF 1). Danach wechselt die Tournee nach Österreich, wo am 4. Jänner das Bergisel-Springen in Innsbruck und zwei Tage später das finale Dreikönigsspringen in Bischofshofen stattfinden.