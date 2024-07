Hörl/Horst ohne Auftaktglück im Beach-Volleyball

Von: apa

Julian Hörl und Alexander Horst ist zum Auftakt des olympischen Beach-Volleyball-Turniers von Paris kein Erfolg vergönnt gewesen. Im Schatten des Eiffelturms lieferte die einzige österreichische Paarung des Bewerbs den favorisierten Brasilianern Evandro/Arthur am Sonntag einen harten Kampf, unterlag schließlich aber mit 0:2 (-18,-19).

In beiden Sätzen lagen Hörl/Horst etwa zur Mitte mit 10:7 bzw. 12:9 in Führung, konnten diese aber nicht ins Trockene bringen. Wie erwartet wird es wohl auf die finale Partie von Vorrundengruppe E am Freitag gegen die Kanadier Sam Schachter/Daniel Dearing ankommen. Zuvor treffen die Österreicher am Mittwoch (9.00 Uhr) noch auf die tschechischen Weltmeister David Schweiner/Ondrej Perusic, die mit einem 2:0 gegen Schachter/Dearing ins Turnier gestartet sind.

Die Top zwei jeder Gruppe ziehen wie die beiden besten Gruppendritten ins Achtelfinale ein. Die übrigen vier Dritten spielen sich in Play-off-Partien die beiden letzten Tickets für die K.o.-Phase aus.