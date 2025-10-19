Holger Rune erleidet in Stockholm Achillessehnenriss

Von: APA/Reuters/sda

Holger Rune hat sich am Samstag im Halbfinale des ATP-Turniers in Stockholm eine schwere Verletzung zugezogen. Der Weltranglisten-Elfte aus Dänemark musste nach gewonnenem ersten Satz gegen Ugo Humbert im zweiten Satz wegen eines Achillessehnenrisses aufgeben. Die Verletzung bedeutet das Saisonende für Rune, der noch um einen Platz bei den ATP Finals gekämpft hatte. Er hätte kommende Woche in Basel spielen sollen.

Inzwischen hat sich Jack Draper, der im Vorjahr in Wien gewonnen hat, wegen der länger werdenden Verletzungsliste im Tennis zu Wort gemeldet. Der Brite hat seine Saison selbst verletzt beenden müssen. “Verletzungen werden immer passieren”, sagte der 23-jährige Draper in den sozialen Netzwerken. “Wir fordern unseren Körper zu Dingen, die er im Spitzensport nicht leisten sollte. Wir haben derzeit so viele unglaubliche junge Spieler auf der Tour. Allerdings müssen sich die Tour und der Kalender anpassen, wenn wir ein gewisses Maß an Langlebigkeit erreichen wollen.”

Der Weltranglisten-Vierte Taylor Fritz gab Draper recht. “Tatsache ist, dass wir heute mehr Verletzungen und Burn-out sehen als je zuvor”, sagte der US-Amerikaner. “Weil die Bälle, Plätze und Bedingungen das Spiel viel langsamer gemacht haben und der wöchentliche Kampf ist noch fordernder für unsere Körper geworden”, so Fritz.