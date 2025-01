Hütter verlängert bei Monaco bis 2027

Von: apa

Trainer Adi Hütter hat seinen auslaufenden Vertrag beim französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco bis 2027 verlängert. Das gab der Club aus dem Fürstentum am Samstag bekannt. Der frühere Trainer von Eintracht Frankfurt, Mönchengladbach, Salzburg und Altach führte die Monegassen in seinem ersten Jahr auf Platz zwei und damit in die Champions League. Auch heuer liegt das Team des 54-Jährigen in der Ligue 1 aussichtsreich auf Platz drei. In der Königsklasse ist Monaco 16.