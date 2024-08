Hütters Monaco startet mit 1:0 gegen Saint-Etienne in Liga

Von: apa

Trainer Adi Hütter darf mit AS Monaco einen gelungenen Saisonstart in der französischen Fußball-Meisterschaft bejubeln. Das Team aus dem Fürstentum setzte sich am Samstagabend zuhause mit 1:0 gegen Saint-Etienne durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der Ex-Salzburger Takumi Minamino in der 28. Minute. Das Duell zwischen Reims und Lille (0:2) musste aufgrund eines heftigen Zusammenstoßes für über eine halbe Stunde unterbrochen werden.

Lille-Mittelfeldspieler Angel Gomes sei nach Clubinformationen minutenlang bewusstlos gewesen. Er habe anschließend das Bewusstsein aber wieder erlangt und sei ins Krankenhaus eingeliefert worden.