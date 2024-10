IIHF Continental Cup: Buam gegen Jesenice im Endspiel

Von: ka

Klobenstein – Am Sonntag, den letzten Tag der zweiten Runde des IIHF Continental Cups auf dem Ritten, spielen die Rittner Buam SkyAlps und HDD SIJ Acroni Jesenice um den Gruppensieg. Während Jesenice im ersten Spiel gegen Sokil Kyiv mit 5:2 gewann, besiegten die Rittner Buam im Abendspiel KHL Sisak mit 10:2. Beide stehen damit bei zwei Siegen nach zwei Spielen und treffen nun im Alles-entscheidenden Spiel drei aufeinander.

Im Abendspiel des zweiten Spieltages ging es gleich von Anfang an hart zur Sache und die Rittner Buam SkyAlps zeigten offensiv eine ganz feine Leistung. Mit der zweiten guten Torchance (bei der ersten verfehlte Spinell das leere Tor) erzielte Prast nach perfekter Manuel-Öhler-Ablage das 1:0 (2.56). Zwar glich Sisak keine Minute später im ersten Powerplay der Partie durch Dostalek aus (3.41), doch kurz nach dem Powerbreak drehte Ritten so richtig auf. Genau bei Ablauf einer Strafe für Sisak stand Giacomuzzi nach einem Lobis-Schuss goldrichtig und schob ein (13.07), etwas mehr als 30 Sekunden später traf Spinell aus dem Slot-Getümmel zum 3:1 (13.42). Auch in Unterzahl blieben die Buam das bessere Team auf dem Eis, was das 4:1 zeigte, als Cuglietta beim Penaltykilling zum Konter startete und vor Sisak-Goalie Rosandic eiskalt blieb (15.42). Cuglietta legte in einem darauffolgenden Powerplay auch noch das 5:1 nach, als er einen Schuss von Hjorth mit der Kelle perfekt abfälschte (17.57) und die Rittner Buam führten zur Drittelpause mit 5:1.

Das zweite Drittel begann etwas weniger aufregend, dafür bestachen die Rittner Buam weiterhin mit großer Souveränität und Konzentration. Coach Jamie Russell schickte mit Drittelbeginn außerdem den Backup-Goalie Florian Plattner auf das Eis, sodass auch der Rittner Jungspund zu seinem Continental-Cup-Debüt kam. Er hielt seinen Kasten im Mitteldrittel sauber, während seine Vordermänner den Gästen aus Kroatien zwei weitere Treffer einschenkten. Zuerst erzielte Spinell nach einem Konter das 6:1, als er den Puck von hinter dem Tor über den Rücken von Rosandic im Tor versenkte (28.33), dann war Kevin Fink nach einem Abpraller nach Hopponen-Schuss zur Stelle (32.33).

Das 8:1 war dann etwas glücklicher, denn ein Sisak-Verteidiger lenkte einen eigentlich als Vorbeilage gedachten Puck von Manuel Öhler mit dem Schlittschuh ins eigene Tor (42.53). Wenig später gab es einen Szenenapplaus für Plattner, als er einen Schuss von Canic mit einer großartigen Hechteinlage aus dem Kasten hielt (44.), dafür musste er sich aber einige Minuten darauf bei einem Weitschuss von Bruno Idzan im Powerplay geschlagen geben (50.00). Kevin Fink stellte das Kräfteverhältnis aber umgehend wieder her, als er einen haarsträubenden Fehlpass in der Sisak-Abwehr zum 9:2 einnetzte (51.27) und dann trug sich auch Graf mit einem hammerharten Schlagschuss in die Torschützenliste ein (54.08). Dann war das Torfestival aber zu Ende, womit klar war, dass die Rittner Buam SkyAlps und HDD SIJ Acroni Jesenice am Sonntag ab 20 Uhr um den Einzug in die dritte Runde spielen werden.

Jesenice biegt auch Sokil Kyiv

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel errang HDD SIJ Acroni Jesenice in der ersten Begegnung am Samstag. Um 16 Uhr trafen sie auf Sokil Kyiv und setzten sich mit 5:2 durch. Schon im ersten Drittel legten die Slowenen stark los und Svetina blieb nach einer starken Vorlage von Cimzar vor Kiew-Goalie Diachenko eiskalt (4.27). Nach einer schön zu Ende gespielten Powerplay-Aktion verwertete Lesnicar zum 2:0 für Jesenice (16.12), doch Zakharov stellte mit seinem dritten Treffer beim Turnier am Ritten noch vor der Drittelpause auf 2:1 (18.56).

Davon ließ sich Jesenice nicht beirren, ganz im Gegenteil: Mit einem Doppelschlag nach dem Start des zweiten Drittels durch zwei Slot-Abfälscher von Valtola (23.48) und Cimzar (24.45) gaben sie den danach gebrochen wirkenden Sokil-Kyiv-Spielern den Rest. Die verkürzten im Powerplay zwar auf 2:4, als Blagyi im Slot sträflich alleingelassen wurde (28.51), doch Sillipää stellte den Drei-Tore-Vorsprung für Jesenice noch vor der zweiten Drittelpause mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck wieder her, auch er im Überzahlspiel (38.15). Im Schlussdrittel tat sich dann nichts mehr und Jesenice brachte den zweiten Sieg souverän über die Zeit.

Rittner Buam SkyAlps – KHL Sisak 10:2 (5:1, 2:0, 3:1)

Tore: 1:0 Prast (2.56), 1:1 Dostalek (3.41/PP1), 2:1 Giacomuzzi (13.07), 3:1 Spinell (13.42), 4:1 Cuglietta (15.42/SH), 5:1 Cuglietta (17.57/PP), 6:1 Spinell (28.33), 7:1 Kevin Fink (32.33), 8:1 Manuel Öhler (42.53), 8:2 Bruno Idzan (50.00/PP1), 9:2 Kevin Fink (51.27), 10:2 Graf (54.08)

HDD SIJ Acroni Jesenice – Sokil Kyiv 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Tore: 1:0 Svetina (4.27), 2:0 Lesnicar (16.12/PP1), 2:1 Zakharov (18.56), 3:1 Valtola (23.48), 4:1 Cimzar (24.45), 4:2 Blagyi (28.51/PP1), 5:2 Sillipää (38.15/PP1)

Programm für Sonntag, 20. Oktober:

KHL Sisak – Sokil Kyiv (16.00 Uhr)

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice (20.00 Uhr)