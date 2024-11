Im Derby gegen die Cavaliers holen die Buam einen Overtime-Sieg

Von: ka

Neumarkt – Das Südtiroler Derby gegen die Hockey Unterland Cavaliers war einmal mehr kein Spiel für schwache Nerven. Nach zwei Dritteln schienen die Rittner Buam SkyAlps der sichere Sieger zu sein, doch die Ritter aus dem Süden Südtirols kämpften sich zurück. Am Ende holte sich trotzdem Ritten den Sieg, weil Marco Marzolini in der Overtime den 5:4-Endstand erzielte.

Das Derby gegen Unterland begann so wie schon viele Male zuvor: Die Gastgeber aus Neumarkt starteten mit ihrem jugendlichen Elan aggressiv und lauffreudig, betrieben hohes Forechecking und stellten die Rittner Buam so oft vor Probleme. Galassiti (2., 7.) blieb zwei Mal an einer Parade von Furlong hängen, auf der Gegenseite schoss Spinell aus guter Position zu zentral (6.). Dann vergab Ritten im ersten Powerplay gute Möglichkeiten und wurde dafür bestraft: Als die Cavaliers wieder vollzählig waren, zog Samitis aus spitzem Winkel einfach einmal ab und überraschte Furlong (14.27). Davon ließen sich die Buam aber nicht unterkriegen und kippten das Ergebnis noch vor der ersten Drittelsirene: Zuerst fing Cuglietta einen Insam-Schuss vor Giovanelli ab, umkurvte den Cavs-Goalie und schob zum 1:1 ein (17.57), dann hämmerte Lang einen Schuss auf den Kasten der Gastgeber ab und traf genau Kevin Fink, der so unhaltbar abfälschte (19.31).

Genau so machte Ritten auch im Mitteldrittel weiter. Hjorth bekam auf der rechten Seite viel Platz und feuerte einen Handgelenkschuss ab, der genau ins lange Eck passte (23.43). Dann verpassten die Cavaliers in ihrem ersten Überzahlspiel den Anschlusstreffer, ehe Hjorth in der 30. Minute wieder über rechts zum Abschluss kam, dieses Mal feuerte er die Scheibe aber an den Pfosten. Dafür fiel in der nächsten gefährlichen Aktion der Rittner das 4:1. Cuglietta drehte sich schön von seinem Gegenspieler weg und behielt die Scheibe unter Kontrolle, vor Giovanelli blieb er dann eiskalt und traf über die Unterlatte ins Tor (31.29). In den Schlussminuten des Mitteldrittels hatte Unterland dann zwei Mal eine Top-Möglichkeit zum 2:4, zuerst schoss Michael Sullmann aber aus dem Slot an die Brust von Furlong (38.), eine Zeigerumdrehung später machte es ihm Galassiti nach (39.).

Dass das Spiel trotz der komfortablen Führung aber noch lange nicht entschieden war, zeigte sich im Schlussdrittel. Dann waren die Cavaliers stets einen Schritt schneller als die Buam und legten dadurch ein starkes Comeback hin. Ritten wurde hingegen zunehmend nervöser und handelte sich Zeitstrafen ein, die Unterland eiskalt ausnutzte. Zuerst erzielte Remolato im Powerplay per Schuss von der linken Seite das 2:4 (45.52), dann leisteten sich die Buam einen haarsträubenden Puckverlust im eigenen Drittel und Michael Sullmann stellte auf 3:4 (52.20) und kurz vor Schluss glich Remolato in Überzahl auch noch aus (58.08). So musste die Overtime entscheiden, in der zuerst Insam den Pfosten traf (61.), dann aber spielte sich Ritten stark vor das Tor, Szypula legte blendend auf Marzolini ab und der entschied die Partie (63.19). So holten sich die Buam den Extrapunkt in einer Partie, die ihnen fast aus der Hand geglitten wäre.

Hockey Unterland Cavaliers – Rittner Buam SkyAlps 4:5 OT (1:2, 0:2, 3:0, 0:1)

Tore: 1:0 Samitis (14.27), 1:1 Cuglietta (17.57), 1:2 Kevin Fink (19.31), 1:3 Hjorth (23.43), 1:4 Cuglietta (31.29), 2:4 Remolato (45.52/PP1), 3:4 Michael Sullmann (52.20), 4:4 Remolato (58.08/PP1), 4:5 Marzolini (63.19)