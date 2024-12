In der Dolomitenregion 3 Zinnen ist alles bereit für den FIS Skicross Weltcup

Von: mk

Innichen – Es kann losgehen: Von Mittwoch, 18. Dezember bis Samstag, 21. Dezember gastieren in der Dolomitenregion 3 Zinnen zum 15. Mal die weltbesten Skicrosserinnen und Skicrosser. Für die renommierte Weltcup-Etappe wurde die anspruchsvolle und spektakuläre Strecke auf der legendären Haunold-Piste bereits auf Vordermann gebracht.

Blickt man von Innichen auf die Haunold-Piste unter dem gleichnamigen Hausberg, dann sticht die präparierte Strecke bereits heraus. Wie in den vergangenen Jahren hatten die Pistenarbeiter um OK-Koordinator Gabriel Fauster vom organisierenden WSV Innichen in den vergangenen Tagen keine größeren Schwierigkeiten, die spektakuläre, 1340 Meter lange und mit 229 Höhenmetern bestückte Rennstrecke mit zahlreichen Hindernissen anzulegen. „Es ist alles reibungslos und effizient abgelaufen. Ein paar Kleinigkeiten sind zwar noch zu erledigen, wir sind aber perfekt im Zeitplan. Die letzten Streckenarbeiten werden heute (Montag, Anm. d. Red.) abgeschlossen“, aktualisiert Fauster über die Vorbereitungen.

Noch nicht zu Gesicht bekommen haben die Strecke aber die weltbesten Skircrosserinnen und Skicrosser. Sie sind derzeit beim Weltcup in Arosa (Schweiz) im Einsatz und reisen erst am Mittwoch, 18. Dezember an. Am Donnerstag, 19. Dezember steht am Vormittag das erste Training auf dem Programm, am Nachmittag geht es dann schon mit der Qualifikation für das erste Rennen am Freitag, 20. Dezember weiter. Tags darauf, am Samstag, 21. Dezember, geht es dann richtig rund: Am Vormittag steigt die zweite Qualifikation, am Nachmittag stehen die Finals des zweiten Rennens an. Auch das Wetter ist vielversprechend, wenngleich für Freitag ein wenig Schnee gemeldet ist. „Prognostiziert ist aber nicht viel Neuschnee, weshalb uns das keine Sorgen bereitet. Ansonsten sieht es gut aus, weshalb wir voller Vorfreude auf diese Woche blicken“, bringt es Fauster auf den Punkt.

Programm Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites:

Donnerstag, 19. Dezember:

13.00 – 14.30 Uhr Qualifikation Damen und Herren

Freitag, 20. Dezember:

12.15 – 13.45 Uhr Finals Damen und Herren

Samstag, 21. Dezember:

10.40 – 12.10 Uhr Qualifikation Damen und Herren

13.00 – 14.25 Uhr Finals Damen und Herren