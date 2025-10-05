Aktuelle Seite: Home > Sport > In letzter Sekunde: FC Südtirol unterliegt Empoli
Serie-A-Absteiger sichert Sieg in der Nachspielzeit

In letzter Sekunde: FC Südtirol unterliegt Empoli

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 17:43 Uhr
FCS-Pecorino
FCS
Von: fra

Bozen – Der FC Südtirol hat sein Heimspiel gegen Empoli heute mit 1:2 verloren. Das entscheidende Tor fiel erst in den letzten Sekunden der Nachspielzeit.

Bereits nach fünf Minuten sah Raffael Kofler die Rote Karte, sodass der FCS fast das gesamte Spiel in Unterzahl bestreiten musste. Trotz des frühen Rückschlags zeigte die Mannschaft bis zur Halbzeit eine starke Leistung und ging durch Emanuele Pecorino mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck und erzielten in der 60. Minute den Ausgleichstreffer. In der Schlussphase hielten mehrere Paraden von FCS-Keeper Adamonis den Gegner zunächst vom Führungstor ab. Doch in der Nachspielzeit erzielte Marco Nasti den 2:1-Siegtreffer für Empoli.

Trainer Fabrizio Castori erhielt während der Partie nach lautstarker Kritik an einer Entscheidung des Schiedsrichters Gelb/Rot und musste auf die Tribüne. Trotz aller Bemühungen und großem Einsatz konnte der FC Südtirol die knappe Heimniederlage nicht verhindern.

