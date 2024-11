In Martell wird Winter gemacht

Von: mk

Martell – Zweieinhalb Monate vor den Biathlon Europameisterschaften, die vom 27. Jänner bis 2. Februar 2025 in Martell stattfinden, ist eine wesentliche Grundvoraussetzung erfüllt. Seit Mittwoch, 6. November sind dank des bewährten Schneedepots nämlich bereits zwei Kilometer Loipen in Betrieb. In den kommenden Wochen, sobald Naturschnee fällt oder aufgrund fallender Temperaturen die Produktion von technischem Schnee möglich wird, werden weitere Streckenabschnitte dazukommen.

Über 8000 Kubikmeter Schnee aus dem vergangenen Winter konnten im Marteller Schneedepot „übersommert“ werden. Dieser perfekt konservierte Schnee wurde in den vergangenen Tagen von zahlreichen fleißigen Händen und dank der Unterstützung lokaler Hoch- und Tiefbauunternehmen im Biathlonzentrum Grogg ausgebracht, weshalb Biathletinnen und Biathleten bereits Anfang November rund zwei Kilometer Loipen, sowie den Schießstand zu Trainingszwecken nutzen können.

„Der Schnee, den wir jetzt ausgebracht haben, wurde im Jänner 2024 unter Idealtemperaturen erzeugt. So wurde zudem ein sehr guter Untergrund für den noch folgenden Naturschnee in den kommenden Wochen und Monaten geschaffen. Die vergangenen Tage waren anstrengend, aber gemeinsam haben wir es geschafft, die Loipen perfekt herzurichten. Damit ist wieder ein wichtiger Punkt der Vorbereitungen in Hinblick auf die Europameisterschaften 2025 geschafft“, sagt David Lee, der Verantwortliche für die Streckenpräparierung in Martell.

Die Teams bleiben teilweise über Wochen im Martelltal

Bereits am ersten möglichen Trainingstag, am Mittwoch, 6. November, waren rund 80 Wintersportlerinnen und -sportler vor Ort. Auch in den kommenden Tagen und Wochen werden zahlreiche Nationalmannschaften, sowie der Südtiroler Landeskader und weitere Athletinnen und Athleten in Martell ihre Trainingszelte aufschlagen. Sie werden an ihrer körperlichen Verfassung und auch an der Schusstechnik feilen. Gut vorbereitet geht es für sie in die neue Saison 2024/25.

Die frühe Öffnung der Anlage ist aber nicht nur für die Spitzensportler, sondern für das gesamte Tal von großer Bedeutung. „Auch für den lokalen Tourismus ist es ein Vorteil, wenn man bereits jetzt in Martell langlaufen und Trainings absolvieren kann. Die Teams bleiben zum Teil mehrere Wochen bei uns und generieren, in einer ansonsten eher ruhigen Zeit, viele Nächtigungen. Ebenso ist es für die Südtiroler Nachwuchstalente ein tolles Angebot und ein zusätzliches Freizeitangebot, das auch von der Bevölkerung gern genutzt wird. Unser Blick liegt vor allem auf den bevorstehenden Europameisterschaften – jetzt beginnt die heiße Phase“, erklärt Georg Altstätter, Präsident des Organisationskomitees Biathlon Martell.

Die Biathlon Europameisterschaften sind für Martell der absolute Höhepunkt in der kommenden Saison. Die große Eröffnungsfeier findet am Montag, 27. Jänner 2025 in Latsch statt. Was das Sportprogramm angeht, so sind die Einzelwettkämpfe (Mittwoch, 29. Jänner), die Sprints (Freitag, 31. Jänner), die Verfolgungswettkämpfe (Samstag, 1. Februar) und die Staffeln (Sonntag, 2. Februar) jeweils für Frauen und Männer vorgesehen. In Kürze wird auch der Ticketvorverkauf für das Event beginnen. Informationen hierzu gibt es unter www.biathlon-martell.com.