In Salerno startet die zweite Runde des Italienpokals

Bozen – Mit zwei Siegen in ebenso vielen Pflichtspielen ist dem FC Südtirol ein perfekter Start in die neue Saison gelungen. Doch Verschnaufpausen gibt es keine, denn bereits morgen steht für Kapitän Fink & Co. das nächste offizielle Match auf dem Programm. Im Rahmen der zweiten Italienpokalrunde sind die Weißroten beim Serie B-Club Salernitana zu Gast. Der Anstoß im Arechi-Stadion von Salerno erfolgt um 18 Uhr.

Der Gegner

Der Club wurde im Jahr 1919 gegründet und spielt seither beinahe ununterbrochen im italienischen Profifußball mit. In der hundertjährigen Vereinsgeschichte kann Salernitana auf zwei Serie A-Teilnahmen – 1957/58 und 1998/99 – zurückblicken.

Die „Seepferdchen“ aus Salerno bestreiten in dieser Saison ihre sechste aufeinanderfolgende Serie B-Meisterschaft. Im Vorjahr – unter der Leitung vom ehemaligen Nationaltrainer Gian Piero Ventura – beendete man die zweite Liga auf dem zehnten Tabellenplatz. Seit einigen Wochen leitet Coach Fabrizio Castori die Geschicke der „Granata“. Am Samstag – im Rahmen des ersten Spieltages der Serie B – gab es ein 1:1-Unentschieden gegen Reggina.

Alte Bekannte

Im Angriff von Salernitana wirbelt Niccolò Giannetti. Der 29-jährige aus Siena spielte in der Rückrunde 2011/12 für den FC Südtirol und brachte es dabei auf 13 Einsätze und zwei Treffer.

Schiedsrichter

Als Unparteiischer der Pokalbegegnung wurde Daniele Paterna aus Teramo festgesetzt. Assistiert wird er von den Linienrichtern Damiano Margani (Latina) und Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore) sowie dem 4. Offiziellen Davide Miele (Torino).

Der Sieger der Paarung wird in einem einzigen Match ermittelt. Im Falle eines Unentschiedens nach 90 Minuten geht die Partie in die Verlängerung (zweimal 15 Minuten) und eventuell ins Elfmeterschießen. Die Siegermannschaft steigt in die dritten Runde auf, wo sie auswärts auf den Serie A-Club Sampdoria Genua trifft (28. Oktober 2020).