Inklusion bei den “Special Olympics”

Bozen – Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung und Mehrfachbehinderung. Sie ist vom olympischen Komitee offiziell anerkannt und darf als einzige Organisation „Olympics“ weltweit benutzen. Gegründet wurde die Bewegung 1968 in Washington von Eunice Kennedy-Shriver, einer Schwester des US-Präsidenten John F. Kennedy.

Inzwischen ist die Bewegung in 180 Staaten vertreten und ihr Motto ist Inklusion und vor allem auch Miteinander im Unified Sports. Die ersten Sommerspiele fanden 1968 in den USA statt, außerhalb der USA fanden die ersten Internationalen Weltspiele in Dublin 2003 statt; die ersten Winterspiele fanden in den USA 1977, außerhalb der USA fanden sie zum ersten Mal 1993 in Schladming und Salzburg statt.

Nicht stattfinden konnten die letzten geplanten Winterspiele in Kasan (Russland), zuerst aufgrund der COVID-Pandemie, jetzt aufgrund des Krieges. Nun sind sie endgültig abgesagt, somit finden die nächsten Winterspiele vom 15.-23.2. 2025 in Turin statt. Die nächsten Sommerspiele finden vom 17.-25.6. 2023 in Berlin statt.

Offizielle Sportarten: 23, von Fußball über Ski Alpin in den verschiedensten Disziplinen zu Tennis/Tischtennis usw.; dazu kommen noch etwa Unified Sports mit Badminton, Boccia sowie Demonstrationssportarten wie Sporttanz, Wasserball usw.

Special Olympics ist weltweit nach dem gleichen Schema aufgebaut, und so ist auch das Team in Südtirol mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen vertreten.

 Präsidentin Martha Stocker

 Bereich Schule vertreten: Michaela Kofler und Elda Letrari

 Bereich Familie: Hansjörg Elsler

 Bereich Technik: Matthias Haller und Luise Markart

 Bereich Organisation: Roland Schoffenegger und Josef Platter

 Bereich Ehrenamtliche: Verena Harrasser und Karin Hört

 Medizinisch-psychisch-pädagogischen Bereich: Claudia Cantisani und Elisa Lanera

Mit dabei ist auch der VSS als obdachgebender Verband und in der Verbindung mit dem VSS-Referat für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, Markus Kompatscher. Unterstützung gibt es zudem von Stefan Rabanser von der VSS-Geschäftsstelle.

Die Aufgaben sind:

1. Zusammenarbeit mit den Schulen, vor allem mit den Sportlehrern und den Inklusions-Referaten;

2. Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ressorts der Landesverwaltung, dem Amt für Sport und dem Bildungs- und Arbeitsbereich: hier besonders Ausbildung von Begleiter;

3. Zusammenarbeit mit den Vereinen für Menschen mit Beeinträchtigung und den Sportvereinen vor Ort;

4. Zwei Sportarten sind im Fokus: Schneeschuhwandern und Tanzen, weitere sollen folgen;

5. Zusammenarbeit mit anderen Regionen, sowie überregional;

Neben den World Games gibt es auch regionale, und nationale Spiele. Die nächsten Sommerspiele in Italien finden in Turin statt und zwar vom 4.-9. Juni 2022. Auf dieses Event soll dieser Fackellauf, Torch Run 2022, aufmerksam machen. Er findet am Montag, den 21.03.2022 um 18.00 Uhr am Waltherplatz mit folgendem Programm statt:

 Begrüßung durch den Sprecher Josef Platter;

 Einführende Worte durch die Präsidentin von Special Olympics Südtirol/Bolzano/Bozen Martha Stocker;

 Fackeleinzug mit entsprechender Musikbegleitung;

 Vorstellung von einigen unserer Athleten, die dann Fragen an anwesende Ehrengäste stellen: an den Landeshauptmann Arno Kompatscher und an den Bürgermeister Renzo Caramaschi;

 Fragen des Landeshauptmanns und des Bürgermeisters an die Athleten;

 Zwischeneinlage;

 Weitere Fragen an weitere Ehrengäste und Fragen der Ehrengäste an die Athleten;

 Einleitende Worte von Josef Platter und Martha Stocker zur Übergabe der Fackel;

 Übergabe des Feuers an die Vertreter aus der Lombardei;

 Ausklang gegen 19.00 Uhr.

Der Lauf geht durch die Altstadt (Start um 17.30 Uhr Talferbrücke – mit Ziel um 18.00 Uhr am Waltherplatz).