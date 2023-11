Intensiver Dienstag beim Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol

St. Ulrich – Ein intensiver Tag ist am Dienstag, 28. November beim Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol $25,000 in Wolkenstein zu Ende gegangen: 10 Einzel- und 2 Doppelspiele wurden ausgetragen. Der Tag begann mit den klaren Siegen der an Nummer 3 und 4 gesetzten Spielerinnen Kozarov Katarina aus Serbien (WTA 307) und Banks Amarni aus England (WTA 315), gegen welche jeweils die Deutsche Junge-Ilges Elizabeth (ITF 1059) und die Italienerin Valente Denise (WTA 812) nichts ausrichten konnten.

Weiter ging es mit dem Sieg der starken Italienerin Pigato Lisa (WTA 389), die bereits vor einigen Wochen das ITF Turnier W25 in Solarino gewonnen hat. Sie besiegt ihre Landsmännin Piangerelli Anastasia (WTA 944) mit 6:1 6:2. Die Siegesserie von Di Sarra Federica (WTA 508) setzte sich fort: Nachdem sie die Qualifikation überstanden hatte, spielte sie heute ihr erstes Match im Hauptfeld und besiegte De Stefano Samira (WTA 852) 6:1 6:3. Auch die Qualifikantin Bartone Kamilla (WTA 1141) ist weiter, sie besiegte die Qualifikantin Moccia Carlotta (ITF 159) 6:2 6:1.

Um 18.00 Uhr war es dann Zeit für die Lokalmatadorin Mair Laura. Das heimische Publikum fieberte während des Matches gegen die Polin Kubka Martyna mit. Leider war es jedoch nicht Lauras Tag und sie musste sich 6:2 6:2 geschlagen geben.

Der Tag endete dann mit Doppelsiegen für die Paare Odorizzi/Kovacevic und Avdeeva/De Vroome.

Es sind noch fünf Italienerinnen im Rennen: Anastasia Abbagnato, Federica Di Sarra, Arianna Zucchini und Lisa Pigato im Einzel-Achtelfinale und Caterina Odorizzi mit ihrer Partnerin Kovacevic im Doppel-Viertelfinale. Die Spiele beginnen am morgigen Mittwoch, 29. November um 11:00 Uhr.