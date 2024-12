Inter setzt Siegeszug ohne Arnautovic in Cagliari fort

Von: apa

Italiens Fußball-Meister Inter Mailand hat am Samstag ohne Marko Arnautovic den fünften Ligasieg in Serie eingefahren. Die “Nerazzurri” setzten sich in Cagliari mit 3:0 durch und sind damit nach Verlustpunkten Tabellenführer. Spitzenreiter Atalanta Bergamo kam nach zuvor elf Ligasiegen in Folge bei Lazio Rom zu einem 1:1 und liegt bei einem Spiel mehr nur noch einen Zähler vor dem Titelverteidiger aus Mailand.

Die Tore für Inter erzielten Innenverteidiger Alessandro Bastoni per Kopf (53.), Lautaro Martinez mit einem Volley aus kurzer Distanz (71.) und Hakan Calhanoglu per Elfmeter (79.) allesamt nach der Pause. Für Kapitän und Stürmerstar Martinez war es der erste Clubtreffer seit Anfang November. ÖFB-Rekordnationalspieler Arnautovic, bei dem ein Wintertransfer nicht ausgeschlossen ist, saß auf der Ersatzbank.

Atalanta gab erstmals seit Ende September in der Liga Punkte ab. Die Lombarden, die am 21. Jänner in der Champions League Österreichs Meister Sturm Graz empfangen, gerieten in Rom durch Fisayo Dele-Bashiru in Rückstand (27.), Marco Brescianini rettete dem Europa-League-Sieger mit seinem Tor in der 88. Minute gegen den Ligavierten aber zumindest noch einen Zähler.