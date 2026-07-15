Internationaler Regattasommer am Reschensee

Von: mk

Graun – Der Reschensee wird im Juli 2026 erneut zum Treffpunkt des internationalen Segelsports. An zwei aufeinander folgenden Wochenenden läd der Segelverein Reschensee zu drei hochkarätigen Regatta-Veranstaltungen ein. Den Auftakt bilden am 18. und 19. Juli der Soling Alpencup und die Longtze Alps Trophy. Am darauf folgenden Wochenende, am 25. und 26. Juli, feiert die Minialtura-Klasse ihre Premiere auf dem Reschensee.

Zum ersten Regatta-Wochenende werden insgesamt 26 Teams erwartet. Das Teilnehmerfeld ist international besetzt: Boote und Mannschaften aus Italien, Österreich, der Schweiz, Deutschland, Frankreich und den USA werden am Start sein. In beiden Bootsklassen treten einige der besten Teams gegeneinander an, so dass spannende und sportlich anspruchsvolle Wettfahrten zu erwarten sind.

Mit der Soling- und der Longtze-Klasse treffen am Reschensee zwei besonders attraktive Regatta-Klassen aufeinander. Die traditionsreiche Soling gilt als technisch anspruchsvolles Kielboot, bei dem präzise Manöver, gute Mannschaftsarbeit und taktisches Können entscheidend sind. Die moderne Longtze wiederum steht für dynamisches und sportliches Segeln. Die kurzen, intensiven Wettfahrten versprechen den Zuschauern eindrucksvolle Bilder und den Teilnehmern Segelsport auf höchstem Niveau.

Eine Premiere erwartet den Reschensee am zweiten Regatta-Wochenende: Erstmals wird hier eine Regatta der Minialtura-Klasse unter dem Titel “Minialtura in Altura” ausgetragen. Der italienische Begriff „Minialtura“ bezeichnet eine Klasse kleiner, sportlicher Kiel- und Kajüt-Boote mit einer Gesamtlänge von etwa sechs bis zehn Metern und einem maximalen Gewicht von 2.000 Kilogramm. Die Klasse hat sich insbesondere im Mittelmeerraum fest im Regattakalender etabliert und verbindet sportliche Leistungsfähigkeit mit der Vielseitigkeit kleiner Hochseeboote. Auch für diese Veranstaltung rechnet der Segelverein Reschensee mit einem beachtlichen und attraktiven Teilnehmerfeld.

An den beiden Wochenenden werden einschließlich der Seglerinnen und Segler, Funktionäre, Helfer und Begleitpersonen insgesamt rund 300 Personen am Reschensee erwartet. Viele von ihnen kommen seit Jahren gerne nach Reschen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die professionelle Organisation, die gemeinsam von den Funktionären und freiwilligen Helfern des Segelvereins Reschensee sowie den Verantwortlichen des italienischen Segelverbandes FIV gewährleistet wird.

Auch abseits des Wassers wird großer Wert auf Qualität und Gastfreundschaft gelegt. Die vereinseigenen Grillprofis sorgen während der Veranstaltungen für die Verpflegung der Teilnehmer, Helfer und Gäste. Damit sind die Regattawochenenden nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern zugleich gesellige Begegnungen, bei denen die internationale Segelgemeinschaft zusammenkommt und Freundschaften gepflegt werden.

Besonders geschätzt wird der Reschensee jedoch wegen seiner außergewöhnlichen Segelbedingungen. Die verlässlichen Winde, die charakteristische kurze Welle und die alpine Kulisse machen das Revier zu einem der attraktivsten Regattaplätze im weiten Umkreis. Diese Kombination stellt hohe Anforderungen an die Mannschaften und sorgt gleichzeitig für spannende Wettfahrten, bei denen Technik, Taktik und Ausdauer gleichermaßen gefragt sind.

Der Präsident des Segelvereins Reschensee, Arnold Ortler, verweist zudem auf die große Bedeutung der lokalen Unterstützung: „Unser Verein kann seit vielen Jahren auf starke und verlässliche Partner aus der Region zählen. Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren wäre es nicht möglich, internationale Regatten dieser Größenordnung und Qualität im Vinschgau zu organisieren.“

Die Veranstaltungen beleben nicht nur den Reschensee und die umliegende Ferienregion, sondern bringen auch einen wichtigen sportlichen Mehrwert für den Verein selbst. Der Segelverein Reschensee wird mit insgesamt fünf eigenen Regattateams an den Wettfahrten teilnehmen. Für die heimischen Segler bietet sich damit die Gelegenheit, sich direkt mit internationalen Spitzenteams zu messen, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und sich von Jahr zu Jahr sportlich weiterzuentwickeln. Die fünf Boote des Segelvereins Reschensee sind das Boot Sindbad mit Skipper Alberto de Amicis sowie Marco de Amicis und Martin Stecher, das Boot Lea mit dem dem Präsidenten Arnold Ortler als Skipper und seiner Ehefrau Edith Stecher-Ortler, das Boot Claudia Augusta II mit dem Sekretär Christoph Koch als Skipper und seinen Söhnen Jakob und Josef Koch, das Boot Süd 1 mit der bekannten Moderatorin von Radio Tirol, Deborah Sparber als Skipper sowie Philipp Schöpf und Rita Theiner und das Boot Black Jack mit Andreas Lechthaler als Skipper und Jürgen Wallnöfer und Lukas Gerstl.

Die Vorbereitungen für die beiden Regattawochenenden laufen bereits auf Hochtouren. Der Segelverein Reschensee freut sich auf spannende Wettfahrten, zahlreiche internationale Gäste und zwei besondere Wochenenden im Zeichen des Segelsports.