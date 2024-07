IOC-Chef Bach betont Vertrauen in die Sicherheit

Von: APA/dpa

Die Brandanschläge auf das französische Schnellzugnetz haben IOC-Präsident Thomas Bach mit Blick auf die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am (heutigen) Freitagabend nicht beunruhigt. “Wir haben volles Vertrauen in die französischen Behörden”, sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen seien getroffen worden. Die französischen Behörden würden zudem von 180 weiteren Geheimdiensten aus der ganzen Welt unterstützt.

Die Eröffnungsfeier soll laut Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra ungeachtet der Sabotageakte auf das Bahnnetz planmäßig über die Bühne gehen, auch dem anhaltende Regen zum Trotz. “Der Regen wird uns die Feier nicht verderben”, sagte Oudéa-Castéra am Freitag laut Medienberichten dem Sender RCM.

In der Nacht zu Freitag hatten Unbekannte Brandanschläge auf mehrere Anlagen des französischen Schnellzugnetzes verübt, was laut der Bahn SNCF zu starken Beeinträchtigungen führte. Leitungen mit Glasfaserkabeln, die für die Sicherheit der Züge und die Weichenstellungen wichtig sind, sollen an mehreren Orten in Brand gesetzt worden sein. Genauere Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Die Spiele in Paris werden am Freitagabend mit einer pompösen Show auf der Seine offiziell eröffnet. Dabei sollen rund 45.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein.