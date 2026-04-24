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Pellizzari präsentierte sich bei Tour of the Alps stark

Italiener Pellizzari holt Gesamtsieg bei Tour of the Alps

Freitag, 24. April 2026 | 17:22 Uhr
Pellizzari präsentierte sich bei Tour of the Alps stark
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
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Von: apa

Der Italiener Giulio Pellizzari hat die Tour of the Alps der Radprofis für sich entschieden. Der 22-Jährige vom Team Red Bull holte am Freitag auf der 5. und letzten Etappe von Trento nach Bozen nach 128,6 km den Tagessieg. Der als Führender in den Schlusstag gegangene Pellizzari distanzierte in der Gesamtwertung den ehemaligen Tour-de-France-Sieger Egan Bernal um 40 Sekunden, der Niederländer Thymen Arensman wurde mit weiteren zehn Sekunden Rückstand Dritter.

Als bester Österreicher beendete Philipp Hofbauer vom Team Vorarlberg die Tour als 45. unmittelbar vor Rainer Kepplinger (Bahrain).

Bezirk: Bozen

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