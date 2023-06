Italienische Frauen-Fußballnationalmannschaft kommt nach Bruneck zum Trainingslager

Bruneck – Die Trainingscamps großer Fußballmannschaften haben in Bruneck schon lange Tradition. Regelmäßig schlagen internationale Profi-Teams am Fuße des Kronplatz ihre Trainingslager auf. Und auch der internationale Frauenfußball gewinnt immer mehr an Bedeutung und sorgt schon für gut gefüllte Stadien in Europa.

Dieses Jahr begrüßt der Bruneck Kronplatz Tourismus die italienische Frauennationalmannschaft nach 2019 schon zum zweiten Trainingscamp. Das Team gastiert vom 18. Juni bis 30. Juni im Sportpark Reischach in Bruneck.

Die ideale Meereshöhe, die enorme Gastfreundlichkeit, das Klima, die angenehme Atmosphäre, die gut präparierte Sportanlage und die Trainingsbedingungen im Allgemeinen sind für die Mannschaft Grund genug den finalen Trainingsauftakt zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zu absolvieren.

Neben den täglichen Trainingseinheiten ab Montag, 19. Juni findet auch ein Testspiel am Freitag, 23. Juni um 10.00 Uhr gegen eine lokale Mannschaft statt.

Der Bruneck Kronplatz Tourismus freut sich, die italienischen Fußball-Frauen empfangen und organisatorisch unterstützen zu dürfen.