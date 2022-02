Italienpokal-Überraschung im Visier

Bozen – Die Winterpause beendet der SSV Loacker Bozen Volksbank mit einem Viertelfinale. Am Donnerstag treffen die Weiß-Roten im Final8 des Italienpokals um 16.00 Uhr auf Raimond Sassari. Gegen die Sarden steht Dean Turkovic & Co. im „Palazzetto dello sport“ in Salsomaggiore Terme zwar ein schwieriges Spiel bevor, dass das aber nichts heißen will, ist allen Beteiligten klar.

Das hat sich auch im letzten Spiel gegen Sassari gezeigt. Am 11. Spieltag musste sich der SSV Loacker Bozen Volksbank in der Gasteiner Halle nur ganz knapp und auch etwas unverdient mit 26:27 geschlagen geben. „Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft in der Serie A gewinnen können, auch gegen die, die uns auf dem Papier überlegen sind“, blickt Trainer Mario Sporcic zurück. „Genau mit dieser Einstellung fahren wir in die Emilia-Romagna. Wir werden alles geben, um Sassari Steine in den Weg zu legen und unsere Haut teuer verkaufen“, ist sich der Bozner Übungsleiter sicher.

Die Vorbereitung hätte für den SSV Loacker Bozen Volksbank aber etwas besser laufen können. Einerseits fallen durch die Langzeitausfälle von Martin Sonnerer und Erik Udovicic zwei Schlüsselspieler weg, andererseits wurde die Mannschaft auch von einigen Coronafällen gebremst. „Wir trainieren erst seit vergangenem Donnerstag wieder als komplette Mannschaft und haben noch kein Spiel in der Rückrunde bestritten. Abgesehen davon bin ich aber zufrieden, die Form passt“, sagt Sporcic. Außerdem sind mit Luiz Felipe Gaeta und Juan Ignacio Cantore zwei neue Spieler dabei. „Beide haben eine Pause vom Handball hinter sich, man kann also nicht Unmenschliches von ihnen verlangen. Sie werden uns aber auf alle Fälle weiterhelfen“, ist sich Sporcic sicher.

Auch Sassari war in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv und hat mit Cherubin Tabanguet von Cherbourg aus der französischen Pro Ligue und Valerio Sampaolo vom SSV Brixen zwei neue Spieler geholt, dafür aber Jakov Vrdoljak an Alperia Meran abgegeben. „Sassari hat eine titelfähige Mannschaft. Sie sind definitiv der Favorit. Wir werden aber alles dagegensetzen und ihnen das Leben schwer machen“, prophezeit Sporcic. Bei den Sarden

sitzt mit Luigi Passino seit kurzem auch ein neuer Trainer auf der Bank.

Italienpokal, Final 8 der Herren, Programm:

Donnerstag, 3. Februar:

Raimond Sassari – SSV Loacker Bozen Volksbank (16.00 Uhr)

Junior Fasano – Sparer Eppan (20.30 Uhr)

Freitag, 4. Februar:

Conversano – SSV Brixen (16.00 Uhr)

Pressano – Alperia Meran (20.30 Uhr)

Samstag, 5. Februar:

Halbfinale 1 (16.00 Uhr)

Halbfinale 2 (20.30 Uhr)

Sonntag, 6. Februar:

Finale (20.30 Uhr)