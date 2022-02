Italiens Nachwuchsteams freuen sich auf die Heim-Titelkämpfe

Klobenstein – Von Mitte bis Ende Februar ist Klobenstein der Nabel der Eisstock-Welt. Kein Wunder, gehen vom 15. bis zum 27. des Monats in der Ritten Arena zunächst die Junioren-WM der Altersklasse U23, bzw. Jugend-EM der U19 und U16 über die Bühne, bevor im Anschluss die Eisstockschützinnen und -schützen der allgemeinen Altersklasse ihre neuen Weltmeister ermitteln.

Zum ersten Mal werden die Eisstöcke am kommenden Mittwoch, 16. Februar über die Eisfläche der Ritten Arena gleiten. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Vorrunden im Mannschaftsspiel aller Klassen, sowie die Weitenbewerbe inklusive Teamwertung. Mit dabei sind dann selbstverständlich auch die italienischen Junioren- und Jugend-Auswahlen, die von Fachwart Martin Wenter betreut werden und sich auch die ein oder andere Medaillenchance ausrechnen.

„Wir sind meiner Meinung nach neben Deutschland und Österreich die heißesten Kandidaten auf eine Medaille“, sagt Wenter selbstbewusst eine Woche vor Beginn der Titelkämpfe. „Wir haben eine junge U16-Auswahl, die erstmals an Europameisterschaften teilnimmt. Die U19 ist für ihr junges Alter bereits sehr erfahren und stark. Auch die U23, die um WM-Medaillen spielt, ist äußert konkurrenzfähig einzuschätzen. In dieser Mannschaft sind viele Spielerinnen und Spieler im Einsatz, die bereits Serie A und B Erfahrung haben“, erklärt der 55-Jährige.

Deutschland und Österreich in der Favoritenrolle

Auf die Frage, wer laut Wenter die Favoriten seien, hat Jugend-Fachwart Wenter schnell eine Antwort parat. „Deutschland und Österreich haben andere Möglichkeiten als die anderen Nationen und stehen ganz vorne. Aber auch wir Südtiroler, die die italienischen Teams bilden, haben sehr gute Chancen. Überraschungsmannschaften sind hingegen schwer auszumachen, weil wir gegen die anderen Nationen selten antreten und sich bei den Jugendauswahlen jedes Mal viel ändert“, sagt Wenter.

Seine Mannschaften sind laut Wenter alle „sehr gut vorbereitet. Seit drei Wochen befinden wir uns im spezifischen Training in Hinblick auf diese Titelkämpfe. Diese Woche wird weitergearbeitet und am Sonntag steht in Klobenstein das Abschlusstraining an. Alle Spielerinnen und Spieler sind gesund, topfit und hochmotiviert“, freut sich der 55-Jährige. Die Kader der einzelnen Altersklassen und Disziplinen stehen bereits fest. Für die Zusammenstellung der Weitschuss-Kader war Fachwart Markus Kofler verantwortlich.

Eröffnet werden Junioren-WM und Jugend-EM am Dienstag, 15. Februar um 19 Uhr mit einer Zeremonie. Tags darauf geht es ab 8 Uhr mit den ersten Wettkämpfen los. Bis Samstag, 19. Februar werden die Jugend-Mannschaften am Ritten ihr Können unter Beweis stellen, ehe am Dienstag, 22. Februar die 14. Eisstock-Weltmeisterschaften der allgemeinen Altersklasse eröffnet werden.

Junioren-WM (U23) und Jugend-EM (U19/U16) am Ritten, Programm:

Dienstag, 15. Februar:

19.00: Eröffnungsfeier

Mittwoch, 16. Februar:

8.00: Mannschaftsspiel alle Klassen (Vorrunden)

13.00: Weitenbewerbe inkl. Teamwertung Qualifikation

Donnerstag, 17. Februar:

8.00: Zielbewerbe alle Klassen (Qualifikation)

Freitag, 18. Februar:

8.00: Mannschaftsspiel aller Klassen (Rückrunden)

13.00: Zielbewerb alle Klassen Finale

17.00: Weitenbewerbe Finale

Samstag, 19. Februar:

8.00: Zielbewerbe alle Klassen (Teamwertung)

13.30: Mannschaftsspiel Qualifikation U16/U19

14.45: Finale U16/U19

15.30: Mannschaftsspiel Qualifikation U23

16.45: Finale U23

Die Kader der italienischen Junioren- und Jugendnationalmannschaften:

U16

Weitenbewerb:

Judith Gatterer (SV Lana), Lorenz Enderle (ASC Girlan), Lukas Paller (SV Lana), Jacopo Cassibba (AESV Terlan)

Mannschaft:

Jonathan Mair am Tinkhof (ESC Luttach), Nadin Karnutsch (AESV Terlan), Damian Zanotto (SV Mölten), Lukas Abfalterer (ESC Luttach), Lea Wenter (AESV Terlan)

Zielbewerb:

Jonathan Mair am Tinkhof (ESC Luttach), Nadin Karnutsch (AESV Terlan), Damian Zanotto (SV Mölten), Lukas Abfalterer (ESC Luttach)

U19:

Weitenbewerb:

Martin Grunser (ASV Vintl), Gabriel Kofler (SV Lana), Sophia Albenberger (AESV Terlan), Jacopo Cassibba (AESV Terlan)

Mannschaft:

Nicole Kühbacher (AEV Niederdorf), Georg Mumelter (AESV Terlan), Johanna Kamelger (AEV Niederdorf), Lena Oberleiter (AEV Stegen), Jan Reiterer (SV Mölten)

Zielbewerb:

Nicole Kühbacher (AEV Niederdorf), Georg Mumelter (AESV Terlan), Johanna Kamelger (AEV Niederdorf), Lena Oberleiter (AEV Stegen)

U23:

Weitenbewerb:

Damian Denicolò (ASV St. Lorenzen), Hannes Unterberger (AEV Stegen), Martin Grunser (ASV Vintl), Simon Kammerlander (AEV Stegen)

Mannschaft:

Fabian Eder (SV Kaltern), Patrick Rottensteiner (SV Völs am Schlern), Noah Egger (SV Lana), Daniel Stuppner (SV Mölten), Nadia Dezini (SV Lana), Natalie Schwarz (SV Lana)

Zielbewerb:

Fabian Eder (SV Kaltern), Patrick Rottensteiner (SV Völs am Schlern), Noah Egger (SV Lana), Daniel Stuppner (SV Mölten), Nadia Dezini (SV Lana), Natalie Schwarz (SV Lana)