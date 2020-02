ITF: Weis/Ceppellini stehen in Paguera im Doppel-Finale

Paguera(ESP) – Der Bozner Alexander Weis und Landsmann Alessandro Ceppellini haben sich am Freitagnachmittag beim 15.000 Dollar ITF-Turnier in Paguera in Spanien fürs Doppel-Endspiel qualifiziert. Die „Azzurri“ setzten sich im Halbfinale im rein italienischen Derby gegen Francesco Passaro/Davide Pozzi klar mit 6:3, 6:4 durch.

Weis bestritt heute sein 17. Doppel-Halbfinale auf der ITF-Tour, das erste in dieser Saison. Weis/Ceppellini nahmen das Match von Beginn an in die Hand und sicherten sich nach einer knappen halben Stunde den ersten Satz mit 6:3. Im zweiten Spielabschnitt nahmen sich beide Duos bis zum 5:4 aus Sicht von Weis/Ceppellini zwei Mal den Service ab. Im zehnten Game gelang ihnen dann das entscheidende Break zum 6:4-Endstand. Im Finale treffen Weis/Ceppellini am morgigen Samstag auf die Marokkaner Anas Fattar/Lamine Ouahab.

