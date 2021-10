ITF: Weis im Achtelfinale von Antalya

Bozen/Antalya – Alexander Weis hat am Mittwochnachmittag das Achtelfinale des 15.000 Dollar ITF-Turniers von Antalya erreicht. Im Damenbewerb sind Laura Mair und Lara Pfeifer hingegen in Runde eins ausgeschieden.

Der 24-jährige Bozner hatte am Wochenende in Girona seinen ersten ITF-Turniersieg gefeiert. Diese Woche schlägt Weis in der Türkei auf, wo er die Nummer vier der Setzliste ist. Den Auftakt machte Weis, der demnächst in die Top 500 der Weltrangliste einziehen wird, gegen den US-Amerikaner Richard Zusman. Der Südtiroler wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich, wenn auch mit mehr Mühe als erwartet, in drei Sätzen mit 6:3, 2:6, 6:3 durch. Im Achtelfinale spielt Weis am morgigen Donnerstag gegen Rrezart Cungu (ATP 849) aus Montenegro.