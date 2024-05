„Ja, wir sind zusammen“

Von: ka

Sexten/Paris – Seit Tagen wird darüber spekuliert, dass die russische Tennisspielerin Anna Kalinskaya Jannik Sinners neue Freundin ist. Viele Indizien wie ein „zufälliges“ Treffen auf einem Tennisplatz in Turin, wo Jannik bei Spezialisten seine schmerzende Hüfte auskurierte, ein Foto seines Smartphones, wo gerade eine „Anna“ anrief sowie ein gemeinsames Abendessen mit der schönen Russin, das von Paparazzi erspäht wurde, ließen daran glauben, dass es mit seiner Langzeitfreundin Maria Braccini vorbei und die 25-jährige Russin Sinners neue Liebe ist.

Am Ende wollte Jannik offenbar seine neue Liebe nicht mehr länger verstecken und beendete alle Spekulationen, indem er die Beziehung bestätigte. „Ihr wisst, dass ich ungern über mein Privatleben spreche. Ja, ich bin mit Anna zusammen, aber wir wollen unsere Beziehung sehr vertraulich halten. Das ist alles, was ich sagen will“, so Jannik Sinner.

Die Paparazzi, die seit Jannik Sinners großen sportlichen Erfolgen auch das Privatleben des Sextners intensiv „verfolgen“, glaubten schon vor Wochen, dass Jannik bald wieder ein Single auf der Suche nach einer neuen Liebe sein könnte. Die Tatsache, dass sie seit März nicht mehr zusammen gesehen wurden, hielten sie für ein Indiz, dass es zwischen Jannik und seiner schönen Langzeitfreundin Maria Braccini nicht mehr sonderlich gut läuft.

Andere hingegen wiesen darauf hin, dass der Sextner und die junge Influencerin aus der Toskana seit jeher alles unternehmen, um nicht im Rampenlicht zu stehen.

Ein „zufälliges“ Treffen zwischen Jannik, der nach seinem verletzungsbedingten Rückzug vom Turnier von Madrid bei den Spezialisten des JMedical in Turin sein Problem mit der Hüfte auskurierte, und der russischen Tennisspielerin Anna Kalinskaya, die dort trainierte, ließ daran denken, dass die beiden mehr als nur Freunde sind.

Ein weiteres Indiz für eine Beziehung zwischen dem Sextner und der jungen Russin war, dass just in jenem Moment, als sich Jannik mit einem Fan fotografieren ließ, sein Smartphone klingelte und auf dem Bildschirm deutlich der Name Anna zu erkennen war.

Als Jannik und Anna in einem Pariser Luxusrestaurant bei einem romantischen Abendessen fotografiert wurden, lösten sich die letzten Zweifel, dass sie kein neues Liebespaar seien, in Luft auf. Am Ende wollte Jannik offenbar seine neue Liebe nicht mehr länger verstecken und beendete alle Spekulationen, indem er die Beziehung bestätigte. „Ihr wisst, dass ich ungern über mein Privatleben spreche. Ja, ich bin mit Anna zusammen, aber wir wollen unsere Beziehung sehr vertraulich halten. Das ist alles, was ich sagen will“, so Jannik Sinner.

Wer weiß, ob das Foto, auf dem der Sextner mit einem Täschchen einer bekannten Schmuckboutique in Monte Carlo, Van Cleef und Arpels, abgelichtet wurde, und das Foto, auf dem sie kurz darauf ein neues Schmuckstück in den sozialen Medien präsentierte, miteinander zusammenhängen? Wie es sich für eine richtige Freundin gehört, sah sich Anna Kalinskaya von der Tribüne aus Janniks Roland-Garros-Debüt gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks an.

Sulle tribune del Suzanne Lenglen, durante il primo match al #RolandGarros di Jannik Sinner, c'è anche Anna Kalinskaya. 📸 @vgibertini pic.twitter.com/UUYbZJuFEA — Ubitennis (@Ubitennis) May 27, 2024

Zusammen mit ihm freute sich die junge Russin über seinen Sieg. Umgekehrt ließ sich der Sextner auch Anna Kalinskayas erstes Roland-Garros-Spiel gegen die Französin Clara Burel, das sie in zwei Sätzen klar für sich entschied, nicht entgehen. Nach dem Spiel besuchte er sie in ihrer Box. Annas Trainerin Patricia Tarabini dankte Jannik für seine Unterstützung.

Après la présence d'Anna Kalinskaya lors du match de Jannik Sinner, c'est maintenant au tour de l'Italien de se présenter au match de sa petite amie. 👀#RolandGarros pic.twitter.com/rQqkatVSFn — AceTennis (@AceTennisoff) May 27, 2024

Anna Kalinskaya batte Clara Burel in 2 set (7-6 7-5) e la sua allenatrice, Patricia Tarabini, ringrazia il nuovo Supercoach assunto, un tale Jannik Sinner. pic.twitter.com/Sj1wjzsF0R — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) May 27, 2024

Aber wer ist Anna Nikolayevna Kalinskaya? Die am 2. Dezember 1998 in Moskau geborene und aufgewachsene Anna Kalinskaja – sie ist damit zweieinhalb Jahre älter als Jannik Sinner – begann wie viele andere Tennisprofis bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Tennisspielen. Sie stammt aus einer durch und durch sportlichen Familie. Ihr Vater und ihre Mutter waren Badminton-Profis. Während ihr Vater Nikolay Kalinskiy heute für den russischen Tennisverband arbeitet, trainiert ihre Mutter Elena Kalinskaya, die übrigens Ukrainerin ist, Kinder. Ihr älterer Bruder, der 30 Jahre alte Nikolay Kalinskiy, ist Mittelfeldspieler des russischen Fußballerstligisten FK Nischni Nowgorod.

Politisch fiel die mutige Russin durch ihre Kritik am russischen Angriffskrieg auf. „Es ist sehr traurig und beängstigend, das ukrainische Volk leiden zu sehen. Nicht viele Leute wissen, dass meine Mutter Ukrainerin ist und ich daher zur Hälfte Ukrainerin bin“, so die 25-jährige Russin. „Und ich weiß auch, dass mein Volk in Russland diesen Krieg nicht will. Wir alle wollen, dass er bald zu Ende ist. Ich liebe es, Wettkämpfe zu bestreiten und hart dafür zu arbeiten. Wenn ich auf dem Platz stehe, versuche ich zu vergessen, was vor sich geht, aber ich kann nicht anders, als ständig auf das Telefon zu blicken und zu denken, dass ich so schnell wie möglich meine Eltern anrufen muss. Ich möchte immer herauszufinden, wo sie sind, was sie gerade tun und wie es ihnen geht“, fügt Anna hinzu, die außerhalb des Platzes gerne kocht und sich liebend gerne um ihre beiden Hunde kümmert.

Anna Kalinskaya, die noch nie ein großes Turier gewinnen konnte, liegt derzeit auf Platz 26 der WTA-Rangliste. Nach einigen Verletzungen und Formtiefs scheint es für sie heuer aber besser zu laufen. In Dubai, wo die Russin die Weltranglistenerste Iga Swiatek schlug, vermochte im Finale nur die Italienerin Jasmine Paolini ihren ersten großen Titel verhindern. Im Doppel kann die Halbukrainerin aber bereits drei Titel vorweisen.

Als sich liebende Tennisprofis vermögen Jannik und Anna vielleicht sich gegenseitig weiter nach oben pushen. Jannik Sinner hat sogar gute Chancen, das Pariser Turnier als Weltranglistenerster zu beenden. In jedem Fall beflügelt die Liebe auch den sportlichen Erfolg.