Jakob Pöltl holt 4.000 Rebounds in NBA

Von: apa

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) die Marke von 4.000 Rebounds in der National Basketball Association (NBA) erreicht. Beim 109:93-Comeback-Sieg der Toronto Raptors gegen Orlando Magic absolvierte der 29-jährige Wiener außerdem seinen 250. Einsatz in der regulären Saison im Dress der Kanadier, die zum dritten Mal in den jüngsten vier Partien als Sieger vom Parkett gingen. Der Center steuerte acht Punkte bei. Hinzu kamen drei Rebounds und ein Block in 19:17 Minuten.

Die Raptors waren denkbar schlecht gestartet und im ersten Viertel 11:32 in Rückstand geraten. Sie bäumten sich jedoch auf und gaben dem Spiel mit dem einzigen Führungswechsel zum 60:59 Mitte des dritten Abschnitts die Wende. Pöltl schraubte in der 27. Minute seine Rebound-Marke in der NBA auf 4.000. Mitte des Schlussviertels musste er nach seinem sechsten Foul vorzeitig vom Feld. RJ Barrett erzielte 19 Punkte für Toronto, Scottie Barnes und Gradey Dick verbuchten je 17. Am Donnerstag und Samstag wartet ein “Doppel” bei den Atlanta Hawks auf die Kanadier.

In New York haben die Knicks auch das dritte Stadtduell der Saison gewonnen. Sie setzten sich bei den Brooklyn Nets 99:95 durch. Karl-Anthony Towns verzeichnete 25 Zähler und 16 Rebounds für das Team aus Manhattan. Nikola Jokic führte die Denver Nuggets beim 144:109 gegen die Philadelphia 76ers mit einem Triple-Double aus 27 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists an.