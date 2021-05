Jakob Weger verpasst Team-Bronze um ein Hundertstel-Sekunde

Ivrea – Der erste Medaillengewinn bei einer Kanuslalom-EM der allgemeinen Klasse war heute für Jakob Weger (22) aus Schenna zum Greifen nahe. Im Kajak-Einer-Team-Wettbewerb schnappte Großbritannien in 90,85 Sekunden den „Azzurri“ Giovanni De Gennaro, Christian De Dionigi und Jakob Weger (90,86) um eine Hundertstel-Sekunde die Bronzemedaille weg.

Beide Teams hatten für eine Torberührung zwei Strafsekunden zur Laufzeit dazu bekommen, Italien bei Tor Nummer zwei. Gold ging an Tschechien (88,54), Silber an Deutschland (90,16), jeweils mit zwei Strafsekunden. Matthias Weger erreichte mit seinen Teamkollegen Felix Oschmautz und Mario Leitner in 93,04 Sekunden, davon vier Strafsekunden für Berührungen bei den Toren Nummer drei und sechs, für Österreich Platz sieben. „Wir hatten einen sehr guten Teamlauf, aber leider zwei leichte Anstoßer von Felix und Mario, die uns eine Medaille gekostet haben“, bedauert Matthias Weger.

Morgen Vormittag bestreitet Jakob Weger in Ivrea den Halbfinallauf im Kajak-Einer. Die zehn Besten kommen in den Finallauf, der morgen Nachmittag über die Bühne gehen wird. Nach Platz 30 in der Quali muss der Schenner morgen tüchtig Gas geben und vor allem ohne Strafsekunden für Torberührungen bleiben, will er sein EM-Ziel erreichen und sich für den Finallauf qualifizieren. Jakob Weger hat an den Kanal in Ivrea gute Erinnerungen, hat er sich dort 2018 zum U23-Weltmeister im Kajak-Einer gekürt. Morgen Abend will sich Matthias Weger im Zeitlauf im Extrem Slalom für das Viertelfinale am Sonntag im Boater Cross qualifizieren. Die 16 Schnellsten kommen ins Viertelfinale. Nachstehend die Ergebnisse vom K1-Teamlauf:

Kajak-Einer, Männer, Teamlauf: 1. Tschechien 88,54 Sekunden/2 Strafsekunden; 2. Deutschland 90,16/2; 3. Großbritannien 90,85/2; 4 Italien (Giovanni De Gennaro, Christian De Dionigi, Jakob Weger) 90,86/2; 5. Slowakei 92,11/2; 6. Slowenien 92,93/4; 7. Österreich (Felix Oschmautz , Mario Leitner, Matthias Weger) 93,04/4.

Nachstehend das restliche EM-Programm der Brüder Weger:

Samstag, 8. Mai

11:15 Uhr: Halbfinale K1 Männer mit Jakob Weger

14:41 Uhr: Finale im K1 Männer

17:30 Uhr: Quali im Extrem Slalom Männer mit Matthias Weger

Sonntag, 9. Mai

15:52 Uhr: Finalläufe im Extrem Slalom Boater Cross Männer