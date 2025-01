Jannik Sinner: Auf Rekordjagd und bereit für die Australian Open

Von: luk

Sexten/Melbourne – Jannik Sinner, der Südtiroler Tennisstar und derzeitige Weltranglistenerste, schreibt weiter Geschichte. Mit nunmehr 31 Wochen an der Spitze der ATP-Weltrangliste reiht sich der 22-Jährige in die Riege der Tennisgrößen ein. Nur sieben Spieler haben nach ihrem erstmaligen Sprung an die Spitze länger durchgehalten als Sinner, darunter Legenden wie Roger Federer (237 Wochen), Jimmy Connors (160) und Novak Djokovic (53).

Klarer Vorsprung vor der Konkurrenz

Sinner startet mit beeindruckenden 11.830 Punkten in die Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Alexander Zverev beträgt satte 4.195 Punkte. Dieser Vorsprung, kombiniert mit seiner starken Form, macht ihn zum klaren Favoriten. Das Turnier ist für Sinner von besonderer Bedeutung, da er erstmals als Titelverteidiger antreten wird.

Starke italienische Präsenz im Tennis

Neben Sinner sorgen auch andere italienische Spieler für Schlagzeilen. Insgesamt befinden sich neun Italiener unter den Top 100 der ATP-Weltrangliste, darunter Lorenzo Musetti (16.), Flavio Cobolli (32.) und Matteo Berrettini (35.). Musetti nähert sich seinem bisherigen Karrierehoch (15.) und könnte ebenfalls für Überraschungen sorgen, so die Nachrichtenagentur Ansa.

Exhibition-Sieg als Selbstvertrauensbooster

In der Vorbereitung auf die Australian Open präsentierte sich Sinner in starker Form. In einem Exhibition-Match der “Opening Week” besiegte er den Australier Alexei Popyrin in zwei Sätzen (6:4, 7:6). Nach dem Sieg zeigte sich der Südtiroler selbstbewusst: „Der erste Grand Slam der Saison kann stressig sein, aber ich bin mir der harten Arbeit der letzten Wochen bewusst und zuversichtlich.“

Bereit für den nächsten Schritt

Mit seiner beeindruckenden Konstanz, der Spitzenposition in der Weltrangliste und einem Sieg in der Vorbereitung geht Jannik Sinner als Mann der Stunde in die Australian Open. Tennisfans auf der ganzen Welt schauen gespannt nach Melbourne – und nach Südtirol, wo man hofft, dass Sinner weiterhin Geschichte schreibt.