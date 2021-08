Jannik Sinner im Halbfinale

Sexten – Jannik Sinner hat wieder einmal gezeigt, was in ihm steckt. Am Freitag beim ATP-Turnier in Washington hat er Medienberichten zufolge das Halbfinale erreicht.

In der Weltrangliste rückt der Sextner Tennisprofi auf Rang 21 vor. Damit hat er sich um drei Plätze verbessert.

Gelungen ist ihm dies durch den Sieg gegen den US-Amerikaner Steve Johnson. Sinner hat ihn in nur zwei Sätzen problemlos geschlagen.