Jesenice kann als erstes Team die Master Round fixieren

Bozen – Am Samstag steigt in der Alps Hockey League die letzte Runde vor der IIHF-Break im Dezember. Sechs Spiele sind angesetzt – in den neun Tagen danach findet nur eine Begegnung statt. Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice hat als erstes Team die Chance, die Master Round- und damit Playoff-Qualifikation zu schaffen. Die Red Bull Hockey Juniors beenden mit einem Heimspiel gegen SHC Fassa Falcons ihre Regular Season. Hockey Unterland Cavaliers gegen EK Die Zeller Eisbären bildet das einzige Spiel zweier Top-Fünf-Teams an diesem Spieltag.

Alps Hockey League | 10.12.2022 | Schedule:

Sa, 10.12.2022, 18.00 Uhr: HDD SIJ Acroni Jesenice – HC Meran/o Pircher

Referees: BULOVEC, GIACOMOZZI F., Murnik, Pace. | >> PPV-Livestream <<

Der HDD SIJ Acroni Jesenice hat am Samstag als erstes Team der Alps Hockey League die Möglichkeit, sich für die Master Round und damit bereits für die Playoffs 2023 zu qualifizieren. Jesenices aktueller Vorsprung auf Platz sechs (Rittner Buam) beträgt 18 Zähler. Holen die Slowenen um einen Punkt mehr als Zell am See, Ritten und Kitzbühel, ist ihnen ein Platz in den Top-Fünf vorzeitig sicher. Gegen die Südtiroler will Jesenice wieder seine Heimstärke ausspielen, alle bisherigen elf Heimspiele auf heimischem Eis hat der amtierende Vize-Champion nach 60 Minuten für sich entschieden, bislang auch nur acht Gegentreffer hinnehmen müssen. Aber auch die Südtiroler haben zuletzt wieder die Form gefunden, fünf der letzten sechs Spiele gewonnen. Meran würde mit einem Sieg den Rückstand auf Platz fünf weiter verkürzen.

Sa, 10.12.2022, 18.30 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – EK Die Zeller Eisbären

Referees: SCHAUER, VIRTA, Bedana, Rinker. | >> PPV-Livestream <<

Um den Anschluss an die Top-3 geht es im Duell zwischen den Hockey Unterland Cavaliers und dem EK Die Zeller Eisbären. Der Liga-Newcomer aus Südtirol hat am Donnerstag noch fast den Turnaround in Cortina geschafft, dort – nach frühem 0:4-Rückstand – nur knapp verloren. Es war die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen für Cavaliers. Zell am See war hingegen spielfrei – kämpft aber auch mit seiner Form: Zuletzt gab es vier Niederlagen am Stück, die letzten drei Spiele auswärts haben die Salzburger ebenfalls verloren. On the road fehlt es den “Eisbären“ an offensiver Produktivität: 50 Tore schossen sich insgesamt in allen Heimspielen, auf fremdem Eis waren es nur die Hälfte (25). Personell muss Headcoach EKZ-Head Coach Martin Ekrt weiterhin auf Fabio Artner und Philipp Mair verzichten. Das definitive Line-Up fixiere sich jedoch erst am Samstag, heißt es bei den Zellern.

Sa, 10.12.2022, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – SHC Fassa Falcons

Referees: HLAVATY, MOSCHEN, Brondi, Voican. | >> Free-Livestream <<

Für die Red Bull Hockey Juniors endet die Regular Season am Samstag mit einem Heimspiel gegen den SHC Fassa Falcons. Nach dem EC-KAC Future Team sind die Salzburger die zweite Mannschaft, die – auch ob der bevorstehenden U20-Weltmeisterschaft – alle 28 Grunddurchgangsspiele absolviert hat. Mit einem weiteren Sieg würden die Juniors ihr Punktekonto auf 51 Zähler ausbauen und hätten dann zumindest zwölf Punkte gut, um sich in den ausstehenden Runden in den Top-5 zu halten. Den ersten Saisonvergleich heuer hat Salzburg klar mit 5:1 beherrscht. Auf heimischem Eis mussten sich die Juniors Fassa, das am Donnerstag gegen Tabellenführer Jesenice nur knapp unterlag (1:3), erst einmal in sieben Spielen beugen. Die Italiener sind in dieser Saison das zweitschwächste Auswärtsteam, holte bislang nur sechs von 30 möglichen Zählern on the road.

Sa, 10.12.2022, 19.15 Uhr: Steinbach Steel Wings Linz – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: LEHNER, WIDMANN, Moidl, Puff. | >> PPV-Livestream <<

Der HC Gherdeina valgardena.it hat bislang alle seine Duelle mit den Steinbach Steel Wings Linz gewonnen. Neun Mal siegten die Südtiroler, nur zweimal bekamen sie mehr als zwei Gegentore. Die Form der „Furie“ passt, zehn von den letzten 15 möglichen Zählern wurden geholt. Aber die Linzer haben vor allem daheim gut entsprochen: Seit drei Spielen – gegen Ritten, Zell am See und Meran – sind die Steel Wings ohne Niederlage. Sie zeigten sich vor allem offensiv verbessert: In den drei Siegen schossen sie zumindest vier Tore pro Spiel, mit 1,76 weisen sie aber ingesamt den schwächsten Torschnitt aller Teams auf. Bei den Südtirolern sollten Joel Brugnoli und Simon Pitschieler erneut dabei sein, auch Diego Glück könnte auflaufen. Bei den Linzern könnte erneut, wie schon am Donnerstag in Salzburg, Black Wings Linz-Stürmer Alexander Lahoda dabei sein.

Sa, 10.12.2022, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: BENVEGNU, LAZZERI, Huber J., Spiegel. | >> PPV-Livestream <<

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel hat nach seinem klaren 6:0-Shutout-Sieg am Donnerstag gegen Lustenau, das nächste Team aus Vorarlberg zu bespielen. Zum zweiten Mal in dieser Saison prallen sie auf den EC Bregenzerwald, das erste Saisonduell gewannen die „Adler“ mit 6:5 nach Overtime. Auswärts hat Kitzbühl gegen die „Wälder“ die letzten drei Spiele verloren, seit über zwei Jahren warten die Tiroler auf einen Sieg. Aktuell präsentiert sich der ECB auch sehr heimstark, triumphierte in seinen letzten drei Heimspielen allesamt, während Kitzbühel fünf seiner letzten sechs Auswärtsspiele verlor. Bregenzerwalds finnischer Headcoach Markus Juurikkala hofft auf die Rückkehr von Roberts Lipsbergs (7G|19A), muss in der Verteidigung derzeit auf die Dienste von Felix Zipperle und Felix Vonbun verzichten.

Sa, 10.12.2022, 19.30 Uhr: EHC Lustenau – Rittner Buam SkyAlps

Referees: LEGA, PINIE, De Zordo, Eisl. | >> PPV-Livestream <<

Nach der deutlichen 0:6-Abfuhr am Donnerstag in Kitzbühel, will der EHC Lustenau daheim zurück auf die Siegerstraße. Auf eigenem Eis haben die Vorarlberger in den letzten fünf Spielen immer gepunktet, zwei davon gewonnen. Der Rückstand auf die Top-5 beträgt, bei noch sieben ausstehenden Spielen, zehn Punkte. Nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses liegen die Rittner Buam SkyAlps außerhalb der Top-5. Am Donnerstag gab es einen ungefährdeten 5:3-Heimsieg über die Broncos, damit holte der ehemalige AHL-Champion zum dritten Mal in Folge Punkte. Bei einem Sieg und einem gleichzeitigen Punkteverlust von Zell am See könnten die Buam in die Top-Fünf vordringen. Ob der am Donnerstag ausgefallene EHC-Verteidiger Mads Larsen wieder auflaufen kann, steht noch nicht fest. Ein Faktor in dieser Begegnung könnten Rittens Powerplay-Stärke sein, 28,6 Prozent verwertete der ehemalige Champion bislang in dieser Saison – Ligabestwert. Lustenau ist allerdings mit 86,8 Prozent das drittbeste PK-Team in der AHL.