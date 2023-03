Jesenice kann ins Finale einziehen

Bozen – Am Donnerstag werden die „best-of-7“-Halbfinalserien in der Alps Hockey League mit dem jeweils vierten Duell fortgesetzt. Das in den Playoffs bislang noch ungeschlagene HDD SIJ Acroni Jesenice kann mit einem weiteren Sieg bei den Rittner Buam SkyAlps bereits ins Finale einziehen. Zudem sind die Red Bull Hockey Juniors nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge bei Hafro Cortina Hockey unter Zugzwang.

Alps Hockey League, viertes Halbfinale:

Do, 30.03.2023, 20.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: BULOVEC, SCHAUER, Puff, Wimmler | >> PPV LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-7“-Halbfinalserie 0:3

Ritten steht in der Serie mit dem Rücken zur Wand. Am Dienstag scheiterten die Südtiroler bei der 0:1-Niederlage nach Verlängerung einmal mehr an der Chancenauswertung und an Jesenice-Goalie Antti Karjalainen, der alle 31 Schüsse stoppen konnte. Mit einem Gegentorschnitt (GAA) von 0,54 und einer Fangquote von 97,9% führt der Finne die Playoff-Statistiken klar an. Die Slowenen sind als einziges Team in den Playoffs noch ungeschlagen, ein weiterer Sieg fehlt ihnen zum Finaleinzug. In der Liga-Geschichte gelang es bisher nur Asiago in den Playoffs 2018 ohne Niederlage ins Finale zu kommen. Das erste Halbfinal-Duell in Klobenstein gewann Jesenice mit 3:0.

Do, 30.03.2023, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – Red Bull Hockey Juniors

Referees: LAZZERI, REZEK, Bergant, Fleischmann | >> PPV LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-7“-Halbfinalserie 2:1

Nach neun Siegen ging Salzburgs Heimserie am Montag mit der klaren 1:6-Niederlage gegen Cortina zu Ende. Damit holten sich die Italiener auch die 2:1-Führung in der „best-of-7“-Halbfinalserie. Einen großen Anteil am aktuellen Erfolgslauf von Cortina haben Diego Cuglietta und Tommaso Traversa, die mit 12 und 10 Punkte die ligaweite Playoff-Scorerwertung anführen. Die topgesetzten Österreicher liegen erstmals in der Postseason zurück, sie haben in dieser Saison aber noch nie drei Partien in Folge verloren. Von zehn Spielen bei Cortina gewannen die Red Bulls fünf.