Jesenice und Sterzing mit Heimvorteil im zweiten Halbfinale

Von: mk

Bozen – Die Halbfinalserien der Alps Hockey League werden am Donnerstag fortgesetzt. Dabei treten SIJ Acroni Jesenice und die Wipptal Broncos Weihenstephan vor heimischem Publikum an. Während die Slowenen mit einem hartumkämpften Auswärtssieg bei den Rittner Buam SkyAlps ins Halbfinale starteten, mussten die Südtiroler eine knappe Niederlage beim EK Die Zeller Eisbären hinnehmen.

SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Es dauerte bis zur 83. Spielminute, als Luc Slivnik Jesenice am Dienstag zum hartumkämpften 2:1-Auswärtssieg bei den Rittner Buam SkyAlps schoss. Im sechsten Saisonduell war es der dritte Sieg für die Slowenen, der erste in Südtirol. Vor heimischem Publikum ist Jesenice in den laufenden Playoffs weiterhin ungeschlagen, während Ritten im Viertelfinale gegen Meran eine von drei Auswärtspartien verloren hat. Auf Seiten der „Buam“ fehlen Liga-Topscorer Ethan Szypula nur noch drei Punkte bis zur 100-Punkte-Marke, die bislang noch kein Spieler in der Alps Hockey League durchbrechen konnte. Zum Halbfinal-Auftakt blieb der Kanadier jedoch ohne Zähler. Zum Vergleich: der Finne Olli Valtola ist mit 53 Punkten Topscorer von Jesenice.

Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären

Master Round-Champion Zell am See startete mit einem 3:1-Heimsieg gegen Sterzing ins Halbfinale. Für die Südtiroler war es die zweite Niederlage in der laufenden Postseason, während die „Eisbären“ weiterhin makellos sind. Insgesamt hat Zell am See nur eine der vergangenen 18 Partien verloren. Für die Broncos war die Niederlage am Dienstag die erste nach zuvor sechs Siegen in Folge. Im Grunddurchgang behielten die Salzburger in allen drei Begegnungen die Oberhand, während Sterzing im Viertelfinale der vergangenen Saison die Serie klar mit 4:0 für sich entscheiden konnte.

Alps Hockey League:

Donnerstag, 27.03.2025:

19.00 Uhr: SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Referees: KAINBERGER, SNOJ, Jeram, Wucherer. | >> valcome.tv <<

Stand in der „best-of-7“-Serie 1:0

20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären

Referees: HOLZER T., LAZZERI, Brondi, Strimitzer. | >> valcome.tv <<

Stand in der „best-of-7“-Serie 0:1