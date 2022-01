Jesenice verlängert Siegesserie

Sterzing – Im einzigen Dienstagsspiel der Alps Hockey League gewann HDD SIJ Acroni Jesenice bei den Wipptal Broncos Weihenstephan mit 5:2. Der Tabellenführer holte sich bereits im ersten Drittel eine Zwei-Tore-Führung und feierte den achten Sieg in Folge.

Nach dem 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Linz am 30. Dezember, bestritt Sterzing das erste Spiel im neuen Jahr gegen Jesenice. Die Hausherren mussten auf Paul Eisendle und Daniel Erlacher verzichten, konnten dennoch mit vier Linien spielen. Beim Tabellenführer hütete Ziga Kogovsek das Tor, für Jure Sotlar war es hingegen das Duell mit dem Ex-Klub. Beide Teams suchten anfangs den Weg in die Offensive. Sotlar und Salo testeten WSV-Goalie Rabanser, in der fünften Minute traf schließlich Stojan zur Führung. Doch die Hausherren hatten eine Antwort parat: Lucas Chiodo stellte per Direktabnahme auf 1:1 und erzielte somit auch im zweiten Spiel für die Broncos einen Treffer. Doch nur zwei Minuten später eroberte Ulamec die Führung zurück. Für die Slowenen kam es noch besser, Elo nutzte das erste Powerplay zum 1:3. Im Mittelabschnitt agierten die Gäste aus einer sicheren Defensive, Sterzing kam kaum zu Chancen. Jesenice wartete geduldig auf Möglichkeiten und Pance erhöhte in der 37. Minute auf 1:4. Nur 28 Sekunden nach Wiederbeginn brachte ein Gschnitzer-Treffer den Hausherren noch einmal Hoffnung. Doch der Tabellenführer zeigte sich erneut stark in Überzahl und Saso Rajsar traf zum 2:5-Endstand. Damit feierte Jesenice den achten Sieg in Folge.

Alps Hockey League:

Di, 04.01.2022: Wipptal Broncos Weihenstephan – HDD SIJ Acroni Jesenice 2:5 (1:3,0:1,1:1)

Referees: LEGA, VIRTA, Basso, De Zordo

Goals 0:1 JES Stojan N. (05:02 / Sotlar J. ,Svetina E. / EQ), 1:1 WSV Chiodo L. (13:26 / Cianfrone B. ,Niccolai A. / EQ), 1:2 JES Ulamec L. (15:34 / Brus N. ,Glavic G. / EQ), 1:3 JES Elo E. (18:48 / Zibelnik A. ,Jenko J. / PP), 1:4 JES Pance E. (37:22 / Viikila J. / EQ), 2:4 WSV Gschnitzer J. (40:28 / Gander M. ,Kofler T. / EQ), 2:5 JES Rajsar S. (48:08 / Sotlar J. ,Svetina E. / PP)