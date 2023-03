Jetzt sind die Rittner Buam SkyAlps unter Zugzwang

Klobenstein – Für die Rittner Buam SkyAlps geht es in den kommenden zwei Spielen der Halbfinalserie gegen den HDD SIJ Acroni Jesenice um Alles oder Nichts. Im Moment stehen sie gegen die Slowenen nämlich mit 0:2 in Rückstand. Schon im Auswärtsspiel am Dienstag wollen Simon Kostner & Co. aber aufschließen.

Die Heimniederlage vom Samstag liegt den Buam dabei noch etwas schwer im Magen, schließlich zeigten die Rittner eine gute Leistung, verloren am Ende aber sehr unglücklich. „Der zweite Treffer war sehr ärgerlich, eigentlich hätte er nicht zählen dürfen. Schließlich wurde der Puck vom Schiedsrichter berührt und blieb deshalb vor unserem Tor liegen“, ärgert sich Sportdirektor Adolf Insam. Darüber wollen sich die Buam nun aber nicht den Kopf zerbrechen, sondern im Auswärtsspiel am Dienstag zurückschlagen.

„Klar wird es jetzt eng. Jesenice ist uns überlegen, das wissen wir. Defensiv stehen wir aber gut, nur offensiv tun wir uns schwer. Das Ziel muss es sein, einmal in Führung zu gehen. Dann wird sich Jesenice an uns die Zähne ausbeißen“, ist sich Insam sicher. Um 19.00 Uhr gastieren die Buam zum zweiten Mal im Športni Park Podmežakla. „Wir werden wieder alles geben, damit die Serie weitergeht. Wir haben das Zeug dazu, Jesenice zu ärgern und das werden wir auch machen“, schließt Insam ab. Für die nächsten zwei Spiele muss Trainer Santeri Heiskanen weiterhin auf Manuel Öhler und Leonhard Hasler verzichten.

Alps Hockey League 2022/23, Playoff-Halbfinale

Dienstag, 28. März – 19 Uhr, Športni Park Podmežakla (Spiel 3)

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Donnerstag, 30. März – 18 Uhr, Ritten Arena (Spiel 4)

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice