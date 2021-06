Jonas Mathà kehrt zum SSV Bozen zurück

Bozen – Im Leben sieht man sich immer zwei Mal. Diese Weisheit trifft auch auf Jonas Mathà und den SSV Loacker Bozen Volksbank zu. Die Weiß-Roten haben den Rückraumspieler aus Meran in Hinblick auf die bevorstehende Saison 2021/22 verpflichtet, nachdem Mathà von 2018 bis 2020 bereits zwei Spielzeiten für den fünfmaligen Italienmeister unter Vertrag stand.

Jonas Mathà wurde am 20. April 1998 in Meran geboren, wo der 1,98 Meter große und 93 Kilogramm schwere Linkshänder auch seine handballerische Ausbildung genoss. Mit den Schwarzen Teufeln bestritt der Rückraumspieler auch die ersten Partien in der italienischen Serie A, bevor er zu Beginn der Saison 2017/18 zum HC Fondi wechselte.

Nur ein Jahr später kehrte Jonas Mathà nach Südtirol zurück und heuerte für zwei Spielzeiten beim SSV Loacker Bozen Volksbank an. In der Talferstadt war Jonas Mathà gemeinsam mit seinen Teamkollegen sehr erfolgreich, denn er gewann in seinem ersten Bozner Jahr Meisterschaft und Italienpokal und holte im Dezember 2019 auch noch den Supercup.

Zu Beginn der Saison 2020/21 ging es für den Meraner, der auch schon für die italienische A-Nationalmannschaft im Einsatz war, zu Pau Noustry Sport Handball nach Frankreich.

Die Drittligasaison wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie frühzeitig unterbrochen und so kehrte Mathà nach Italien zurück und streifte sich in der Rückrunde neuerlich das Trikot von Fondi über. Mit dem Klub aus dem Latium konnte Jonas Mathà den Abstieg in die zweite Liga nicht verhindern. Nun die Rückkehr zum SSV Loacker Bozen Volksbank.

„Es ist natürlich sehr schade, dass die Meisterschaft in Frankreich frühzeitig abgebrochen wurde. Trotzdem habe ich sprachlich und handballerisch sehr viel dazugelernt. Nun freue ich mich aber auf die Rückkehr zum SSV Bozen, vor allem auf die Arbeit mit Mario Sporcic als Trainer. Die Bozner haben einen Umbruch eingeleitet, setzen jetzt noch mehr auf die Jugend und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, irgendwann mit dem Team wieder dort hinzukommen, wo wir mit der ‚alten Garde‘ zuletzt in der Saison 2019/20 als Supercupsieger gestanden sind“, sagt Jonas Mathà.

Der General Manager des SSV Loacker Bozen Volksbank, Hannes Innerebner, kommentiert Mathàs Rückkehr in die Talferstadt hingegen wie folgt: „Jonas Mathà wollte im vergangenen Jahr etwas Neues versuchen und wir haben ihm keine Steine in den Weg gelegt. Nun kehrt er mit einer wichtigen Auslandserfahrung zu uns zurück. Er wird im Team von Mario Sporcic nach dem Weggang von Michele Skatar eine sehr wichtige Rolle spielen. Wir heißen Jonas herzlich willkommen und wünschen ihm in Bozen eine starke Saison.“