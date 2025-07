Jonathan Italeng ist ein neuer Spieler des FC Südtirol

Von: mk

Bozen – Jonathan Italeng Ngock ist neuer Spieler des FC Südtirol. Die Weißroten haben mit dem Transferrechteinhaber Atalanta eine Einigung über ein einjähriges Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2026 erzielt. Im Anschluss besitzt der FC Südtirol eine Kaufoption, während Atalanta eine Rückkaufoption zusteht.

Der am 18. Jänner 2001 in Yaoundé (Kamerun) geborene Angreifer schloss sich im Februar 2019 – im Alter von 18 Jahren – dem Jugendsektor von Chievo Verona an. Zu Beginn der Saison 2019/20 sicherte sich Atalanta seine Transferrechte und integrierte ihn in die Primavera-1-Mannschaft. Bereits in seiner ersten Spielzeit in Bergamo konnte Italeng den Gewinn des „Scudetto Primavera“ sowie des Supercups bejubeln. Zudem feierte er sein Debüt in der renommierten UEFA Youth League. In der darauffolgenden Saison erzielte der Angreifer neun Treffer in 26 Einsätzen für die Junioren der „Dea“ und bereitete sich damit auf den Schritt in den Profifußball vor. Die Saison 2021/22, seine erste im Erwachsenenfußball, verbrachte Italeng in der Serie C zwischen Taranto und Lecco.

In der Saison 2022/23 stand der junge Angreifer leihweise bei Aquila Montevarchi in der Serie C unter Vertrag, wo er in 26 Ligaspielen sechs Treffer erzielte. Die darauffolgende Spielzeit begann Italeng bei der U23-Mannschaft seines Stammvereins Atalanta, für die er in der Hinrunde der Serie C-Meisterschaft auf 16 Einsätze und drei Tore kam. Die zweite Saisonhälfte verbrachte er leihweise beim AC Trient und konnte dort in 17 Spielen zwei Treffer erzielen.

Die vergangene Saison absolvierte Italeng auf Leihbasis beim Serie C-Verein Pontedera. In insgesamt 34 Pflichtspielen erzielte er zwölf Treffer in der Liga sowie zwei weitere im Serie C-Pokal.

Der FC Südtirol heißt Jonathan Italeng herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für dieses neue Abenteuer.