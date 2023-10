Jugendberglauf-Saison in Kaltern beendet

125 Athletinnen und Athleten der Altersklassen U8 bis U18 am Start

Kaltern – An diesem Wochenende fand in St. Anton bei Kaltern der letzte Jugendberglauf dieser Saison statt. Dabei gingen nicht weniger als 125 Athletinnen und Athleten der Altersklassen U8 bis U18 an den Start.

Auf dem schönen Rundkurs um die Sportanlage in Kaltern fielen somit auch die Entscheidungen um die Provinzialmeisterschaft. Im Überetsch setzte sich im U18-Damenrennen Janina Wild durch. Die Athletin vom ASV Deutschnofen behauptete sich in 10.40 Minuten klar vor den beiden Meranerinnen Kathrin Hauser (11.23) und Julia Gamper (11.42). In der Gesamtwertung belegten Wild/Gamper punktegleich mit 149 Zähler den ersten Platz. Bei den gleichaltrigen Burschen siegte Aaron Gallmetzer vom SC Meran, vor Teamkollege David Agethle.

Bei den U16-Mädchen war Eva Schrott eine Klasse für sich: Die Meranerin stoppte die Zeitmessung bei 4.31 Minuten, knapp vor Lina Wallisch (4.34) vom Südtirol Team Club und vor Mannschaftskollegin Magdalena Pircher (4.45). Schrott holte sich auch die Gesamtwertung. Leo Pedo ließ bei den U16-Burschen alle hinter sich, bei den U14 war Laurin Marschall vom ASV Steinegg der Schnellste. Johanna Herbst aus Deutschnofen dominierte das Mädchen-Rennen und siegte mit Riesenvorsprung auf Anna Thaler und Klara Alber. Die U12-Klassen gewannen Lokalmatadorin Sarah Niedermayr und der Sarner Matthias Kröss. Francesco Civita und Magdalena Kröss (beide U10) sowie Leo Weissensteiner und Anna Cattani (beide U8) konnten sich in ihren Alterskategorien durchsetzen.

In Kaltern fand gleichzeitig auch ein Crosslauf der allgemeinen Klasse statt. Als bester Südtiroler Athlet platzierte sich der für den SC Meran startende Luca Boninsegna auf Rang 3 in 22.37 Minuten. Den Sieg schnappte sich der Trentiner Nikolas Loss in 21.31 Minuten, vor seinen Teamkollegen Mauro Dallapiccola (21.50).

Die Ergebnisse vom Jugendberglauf in Kaltern:

Mädchen U18

1. Janina Wild (ASV Deutschnofen) 10.40 Minuten

2. Kathrin Hauser (SC Meran) 11.23

3. Julia Gamper (SC Meran) 11.42

Mädchen U16

1. Eva Schrott (SC Meran) 4.31

2. Lina Wallisch (Südtirol Team Club) 4.34

3. Magdalena Pircher (SC Meran) 4.45

Mädchen U14

1. Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) 4.41

2. Anna Thaler (Lauffreunde Sarntal) 4.56

3. Klara Alber (SC Meran) 5.08

Mädchen U12

1. Sarah Niedermayr (KSV Leichtathletik) 5.05

Mädchen U10

1. Magdalena Kröss (Lauffreunde Sarntal) 3.01

Mädchen U8

1. Anna Cattani (KSV Leichtathletik) 3.27

Buben U18

1. Aaron Gallmetzer (SC Meran) 14.23 Minuten

2. David Agethle (SC Meran) 15.03

Buben U16

1. Leo Pedo (Südtirol Team Club) 9.29

2. Lukas Baumgartner (KSV Leichtathletik) 9.54

3. Marjan Köhl (ASV Deutschnofen) 10.14

Buben U14

1. Laurin Marschall (ASV Steinegg) 4.25

2. Manuel Fill (LG Schlern) 4.50

3. Alex Lageder (LG Schlern) 4.52

Buben U12

1. Matthias Kröss (Lauffreunde Sarntal) 4.44

Buben U10

1. Francesco Civita (SC Meran) 2.34

Buben U8

1. Leo Weissensteiner (ASV Deutschnofen) 3.09