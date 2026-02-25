Aktuelle Seite: Home > Sport > Julia Grabher muss in Antalya aufgeben
Julia Grabher muss in Antalya aufgeben

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 12:11 Uhr
APA/APA/UPPER AUSTRIA LADIES LINZ/MATTHIAS HAUER
Von: apa

Österreichs bestplatzierte Tennisspielerin Julia Grabher hat am Mittwoch in der ersten Runde des WTA-125-Sand-Challengers in Antalya aus vorerst unbekannten Gründen aufgegeben. Nach drei Games konnte die als Nummer zwei gesetzte Vorarlbergerin gegen die Ukrainerin Katarina Zavatska nicht mehr weiterspielen. Für die Weltranglisten-79. war es das vierte Auftakt-Aus in Folge. Grabher hatte sich im Vorjahr nach einer Verletzung von Position 470 zurück in die Top 100 gekämpft.

