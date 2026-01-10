Aktuelle Seite: Home > Sport > Juniors gewinnen direktes Duell um Tabellenführung
Meran feiert souveränen Erfolg im Duell der Tabellennachbarn

Juniors gewinnen direktes Duell um Tabellenführung

Samstag, 10. Januar 2026 | 22:04 Uhr
260110_Teaser_Alps
©Red Bull Eishockey Akademie / Gintare Karpavi
Von: ka

Bozen – Die Red Bull Hockey Juniors gewannen am Samstag das Gipfeltreffen gegen KHL Medvescak Sisak und eroberten damit die Tabellenführung zurück. Im Duell der Tabellennachbarn HC Meran und HDD Jesenice feierten die Südtiroler einen klaren Sieg.

Juniors gewinnen Topspiel gegen Sisak mit 5:2

Die Red Bull Hockey Juniors entschieden das direkte Duell um die Tabellenführung der Alps Hockey League gegen KHL Sisak mit 5:2 für sich.
Die Salzburger legten im ersten Drittel durch Treffer von Lukas Greil und Jesse Juhola eine 2:0-Führung vor, ehe Sisak noch vor der ersten Pause verkürzte. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich im Mitteldrittel antworteten die Juniors prompt: Luca Auer und erneut Greil stellten noch vor der zweiten Sirene auf 4:2.
Im Schlussabschnitt drückten die Gäste auf den Anschlusstreffer, Salzburg verteidigte jedoch kompakt und setzte in der 57. Minute durch Maxim Eliseev mit dem 5:2 den Schlusspunkt.

©Red Bull Eishockey Akademie / Gintare Karpavi

Meran feiert souveränen Erfolg im Duell der Tabellennachbarn

Der HC Meran setzte sich im Duell der Tabellennachbarn gegen HDD Jesenice mit 4:1 durch und ließ die Slowenen damit in der Tabelle hinter sich. Die Südtiroler Gastgeber erwischten einen perfekten Start und gingen in der dritten Minute durch Noah Frick mit 1:0 in Führung. Noch im ersten Abschnitt erhöhte Meran auf 2:0. Im Mitteldrittel sorgte Brayden Sherbinin mit einem Powerplaytreffer für die Vorentscheidung. Am Ende feierte Meran einen souveränen 4:1-Erfolg.

Alps Hockey League – Sa, 10.01.2026:

Red Bull Hockey Juniors – KHL Sisak 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Referees: BROCK Adam, HUBER Rene, STEINER Felix, STRIMITZER Daniel
Goals RBJ: Greil L. (15:20), Juhola J. (19:05), Auer L. (27:16), Greil L. (39:27), Eliseev M. (56:04)
Goals SIS: Brus N. (19:42), Idzan V. (24:32)

HC Meran/o Pircher – HDD Jesenice 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Referees: LAZZERI Alex, RIVIS Federico, Legat Konrad, WENDNER Manuel
Goals HCM: Frick N. (02:17), Cruseman F. (16:07), Sherbinin B. (30:52 pp), Trivellato D. (43:07)
Goals JES: Slivnik L. (55:55)

Bezirk: Bozen

