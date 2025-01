KAC nach Kantersieg nahe an ICE-Spitze – Salzburg verlor

Von: apa

Der KAC ist in der ICE Hockey League bis auf einen Punkt an Tabellenführer Fehervar herangerückt. Die Klagenfurter fertigten Schlusslicht HC Innsbruck am Sonntag in der 45. Runde nach einem umkämpften Anfangsdrittel mit 11:3 (3:2,5:0,3:1) ab und zogen wieder am HCB Südtirol vorbei, der den ungarischen Leader am Samstag mit 5:2 bezwungen hatte. Nicht profitieren konnte Red Bull Salzburg, der Titelverteidiger zog bei den zehntplatzierten Vienna Capitals mit 3:5 den Kürzeren.

Fünf Punkte fehlen den Salzburgern auf Rang eins, wobei sie gleich vier Partien weniger als der Spitzenreiter ausgetragen haben. Der KAC und Südtirol haben “nur” zwei Spiele mehr absolviert als der Tabellenvierte. Die Black Wings Linz hielten den im Hinblick auf die nächste Saisonphase wichtigen Platz sechs mit einem 8:1-Sieg gegen Olimpija Ljubljana. Weiter einen Zähler dahinter lauert der Villacher SV, der die Pioneers Vorarlberg auswärts mit 4:1 bezwang.

Der KAC sorgte vor 4.196 Zuschauern dank einer überragenden Phase zu Beginn des zweiten Abschnitts für klare Verhältnisse. Da trafen Raphael Herburger, Thimo Nickl, Thomas Hundertpfund und Steven Strong ab der 22. Minute innerhalb von weniger als dreieinhalb Minuten viermal. Der 36-jährige Herburger war insgesamt der überragende Mann im Spiel der Hausherren, ihm gelang ein Triplepack (13., 23., 53.). Die Klagenfurter kehrten damit nach dem jüngsten 0:5 in Salzburg gleich wieder auf die Siegerstraße zurück, im Saison-Head-to-Head mit den stark ersatzgeschwächten Innsbruckern glichen sie auf 2:2 aus.

Wiener machten 0:2 wett

Die Caps besserten ihre eher magere Bilanz in der Steffl Arena mit dem siebenten Saison-Heimsieg auf, gegen Salzburg hält man nun bei je zwei Erfolgen und Niederlagen. Nach Drittel Nummer eins hatte aber nichts auf Zählbares für die Wiener hingedeutet, da schossen die Gäste dank Tyler Lewington (7.) und Andre Rowe (10.) einen 2:0-Vorsprung heraus. Aljaz Predan (23.) und Evan Jasper (29., 39./jeweils PP) brachten die Gastgeber zurück, wobei der letzte Treffer unmittelbar nach Salzburgs 3:2 durch Lukas Schreier (30.) gelang. In einem packenden Finish machten Zane Franklin und Joseph Cramarossa (60./EN) den Sack zu.

Die Linzer konnten auch das dritte Saisonaufeinandertreffen mit Ljubljana für sich entscheiden, da sie einen 0:1-Rückstand nach dem Anfangsabschnitt gut verkraften konnten. Die Reaktion darauf mit je vier Toren war sehenswert, Brian Lebler (21., 46./PP) und Stuart Brodi (24., 49.) trugen sich jeweils doppelt in die Schützenliste ein. Das jüngste 1:2 bei den Pioneers Vorarlberg konnte gut weggesteckt werden. Das vierte Duell des VSV mit den Pioneers war das eindeutigste, jedes Mal gingen die Kärntner am Ende als Sieger vom Eis. Der Ehrentreffer von Daniel Woger (54.) blieb die einzige Ausbeute der Heimischen.