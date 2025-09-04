Aktuelle Seite: Home > Sport > Kalajdzic laut “OÖN” vor leihweisem Wechsel zum LASK
Kalajdzic bei seinem jüngsten Länderspiel 2023

Kalajdzic laut “OÖN” vor leihweisem Wechsel zum LASK

Donnerstag, 04. September 2025 | 17:51 Uhr
Kalajdzic bei seinem jüngsten Länderspiel 2023
APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
Schriftgröße

Von: apa

ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic steht vor einer Rückkehr nach Österreich. Der 28-Jährige soll vor Transferschluss am Freitag (17.00 Uhr) leihweise zum LASK wechseln, berichteten die “Oberösterreichischen Nachrichten” (OÖN) am Donnerstag online. Kalajdzic sei bereits in Linz gesichtet worden. Der Angreifer von den Wolverhampton Wanderers hatte nach dem dritten Kreuzbandriss seiner Karriere zuletzt sein Comeback in der Premier League gegeben, braucht aber Spielpraxis.

Im Aufgebot von Österreichs Teamchef Ralf Rangnick, das sich derzeit in Windischgarsten auf die WM-Qualifikationsspiele in Linz gegen Zypern und in Zenica gegen Bosnien vorbereitet, steht Kalajdzic auf der Abrufliste. Sein bisher letztes Länderspiel hat er im November 2023 gegen Deutschland (2:0) bestritten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Restaurants in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
128
Immer mehr Restaurants in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
99
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
65
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
59
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
36
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Anzeigen
Warum sich immer mehr Südtiroler für Online-Casinos
Warum sich immer mehr Südtiroler für Online-Casinos
anstelle von physischen Optionen entscheiden
anstelle von physischen Optionen entscheiden
anstelle von physischen Optionen entscheiden
Warum sich immer mehr Südtiroler für Online-Casinos
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 